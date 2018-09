OĽaNO upozorňuje na nové syntetické drogy, chce ich zakázať

Na archívnej snímke Marek Krajčí. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) - Hnutie OĽaNO predloží na septembrovú schôdzu parlamentu návrh na zaradenie dvoch nových drog do zoznamu kontrolovaných látok. Ide o syntetické náhrady heroínu. „hovorí Marek Krajčí, poslanec Národnej rady (NR) SR za hnutie OĽaNO. Podľa europoslanca Branislava Škripeka (OĽaNO) by mala byť na utorňajšom (11.9.) plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu schválená správa, ktorá zakazuje tieto látky v celej Európskej únii.Cyklopropylfentanyl (prezývaný maf alebo metoxy) je syntetický opioid, ktorý sa vyskytuje vo forme prášku, tekutiny či tabletiek a predstavuje nebezpečenstvo nielen pri užití, ale už pri náhodnom kontakte. Pre drogu je hlásených už 60 úmrtí v Európe. Podobný charakter má droga metoxyacetylfentanyl, na užívanie ktorej zomrelo v Európe, konkrétne vo Švédsku, už šesť ľudí. K novým drogám sa podľa Škripeka dá dostať veľmi ľahko a mladí ľudia si ich kupujú na internete bez vedomia rodičov za veľmi nízke ceny.OĽaNO upozorňuje, že syntetické drogy sú lacné a predstavujú veľké nebezpečenstvo pre deti zo sociálne slabých rodín.povedala predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová (OĽaNO). Chce viesť dialóg s vládnymi politikmi, ktorí podobné aktivity majú na starosti na národnej úrovni.Zákonom o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch sa bude plénum zaoberať na septembrovej schôdzi. Krajčí k nemu predloží pozmeňujúci návrh, aby boli aj uvedené drogy zaradené do zoznamu kontrolovaných látok.