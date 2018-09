Pellegrini: V prípade colných podvodov treba počkať na viac informácií

Na archívnej snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 10. septembra (TASR) - Pri zisteniach Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) o colných podvodoch v EÚ, ktoré sa mali týkať aj Slovenska, je potrebné počkať na viac detailov a oficiálnych informácií. Upozornil na to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).V médiách sa podľa neho objavila len určitá predbežná správa, ktorá Slovensko v tejto chvíli nezaväzuje platiť sumu 300 miliónov eur. "" reagoval Pellegrini na výzvy opozície na odvolanie prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho.Podľa vlastných slov sa bude chcieť najprv oboznámiť s oficiálnymi dokumentmi, ako v skutočnosti tento prípad vyzerá. Vysvetľovať by mal v tejto chvíli podľa Pellegriniho prezident finančnej správy, ktorý sa už v pondelok postavil pred novinárov.dodal premiér.OLAF pri svojom vyšetrovaní dovozu textilu a obuvi z Číny do EÚ odhalil colné podvody v celkovej hodnote 2,2 miliardy eur. Z toho približne 300 miliónov eur sa týka tovaru vstupujúceho do EÚ cez Slovensko. Viaceré opozičné strany vyzvali na odvolanie šéfa finančnej správy.Podľa Imreczeho však nevedie EK voči Slovensku žiadne konanie a ani od nej nevymáha žiadne peniaze. Slovensko však vedie s Európskou úniou (EÚ) diskusiu o probléme tzv. podhodnocovania tovaru dovážaného do EÚ z krajín mimo Európy.