OĽaNO: Ústavný súd bude aj naďalej nefunkčný

Bratislava 4. apríla (TASR) - Aj po vymenovaní štyroch nových ústavných sudcov bude Ústavný súd (ÚS) SR nefunkčný, pretože nie je reálne, aby sa pri kontroverzných otázkach zhodlo sedem z ôsmich sudcov. Tvrdí to opozičné hnutie OĽaNO, ktoré je presvedčené o tom, že vládna koalícia nie je schopná zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov. Informoval o tom hovorca hnutia Matúš Bystriansky.myslí si hnutie. Koalícia sa podľa neho mohla dohodnúť s demokratickou opozíciou a spoločne navoliť dostatočný počet kandidátov.Národná rada SR ponúkne prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi osem kandidátov, z ktorých má hlava štátu vybrať nových sudcov. V stredu (3. 4.) poslanci zvolili Ivana Fiačana, Petra Molnára, Rastislava Kaššáka, Ľuboša Szigetiho, Danielu Švecovú a Michala Trubana. Vo štvrtok k nim pribudli Miloš Maďar a Pavol Malich. Keďže parlament nezvolil kompletný počet kandidátov (18), bude ďalšia voľba.Na ÚS SR chýba deväť sudcov, poslanci tak mali zvoliť 18 kandidátov, ktorých majú poslať prezidentovi a ten z nich má vybrať polovicu. Na ÚS sú v súčasnosti iba štyria sudcovia z 13.Prezident Kiska deklaroval, že urobí všetko pre sfunkčnenie Ústavného súdu. Chce ho čím skôr doplniť, a to aj v prípade, ak parlament navolí menej ako 18 kandidátov. Hlava štátu chce zároveň čím skôr určiť predsedu súdu, aby novozvolená prezidentka SR Zuzana Čaputová mohla zložiť sľub do rúk predsedu Ústavného súdu.