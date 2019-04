Z predmestia Ríma presťahovali po proteste neonacistov rómske rodiny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 4. apríla (TASR) - Talianske úrady presťahovali z predmestia Ríma viacero rómskych rodín, ktoré tam mali byť umiestnené v rámci projektu verejného bývania. K takémuto rozhodnutiu pristúpili po tom, ako bezpečnosť tamojších Rómov ohrozovali neonacistické skupiny, informovala vo štvrtok agentúra AP.Na dodávku, ktorá v stredu neskoro večer z miesta odvážala viacerých Rómov, útočili krajne pravicoví demonštranti. Do vozidla hádzali rôzne predmety, vykrikovali urážky, spievali taliansku hymnu či dokonca hajlovali. Z odchodu rómskych rodín sa tešili aj niektorí z ich prizerajúcich sa susedov.K presunu Rómov došlo po proteste z utorňajšieho večera, ktorý údajne podnietili členovia ultrapravicovej strany Forza Nuova i ďalšej ultrapravicovej skupiny CasaPound zasadzujúci sa proti príchodu rómskych rodín.Talianska spravodajská televízia Sky TG24 odvysielala zábery desiatok ľudí, ktorí v utorok stavali barikády, aby tak znemožnili rómskym rodinám dostať sa do ich bytov. Jedna žena dupala po podnose so sendvičmi, ktoré boli nachystané pre prichádzajúcich Rómov. Po zotmení na mieste vzbĺklo auto, ktoré následne uhasili hasiči.Rímska starostka Virginia Raggiová po tomto incidente hovorila o "" a prisľúbila, že úrady ho budú vyšetrovať ako možné podnecovanie k rasovej nenávisti. Dodala tiež, že rómske rodiny vrátane 33 detí medzičasom ubytujú na inom mieste.V Taliansku žije menej ako 200.000 Rómov, z ktorých väčšina býva v mestách a ich okolí. Niektorí z tamojších Rómov sú potomkami komunít, ktoré v Taliansku žili už od stredoveku, zatiaľ čo iní tam utiekli z bývalej Juhoslávie počas vojny v 90. rokoch, približuje AP.Rómovia majú často talianske občianstvo, aj napriek tomu však čelia rozsiahlej diskriminácii a mnohí Taliani ich považujú za náchylných na drobné trestné činy ako vreckové či iné krádeže.