OĽaNO v Prešovskom kraji nepostaví žiadneho kandidáta. Ponúkali sme spoluprácu, ale kresťanskí demokrati ju odmietli, tvrdí Šipoš

Spolupráca s opozíciou nevyšla

OĽaNO si pripravilo prekvapenie

31.8.2022 (Webnoviny.sk) - Najsilnejšia vládna strana Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) nepostaví na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) svojho kandidáta. Žiadnemu z doteraz známych kandidátov zatiaľ ani nevyjadrili podporu.Na kandidátnu listinu do 65-členného zastupiteľstva hnutie nominuje 42 kandidátov zo všetkých 13 okresov kraja. Informovali o tom v utorok predstavitelia hnutia na čele s predsedom vlády Eduardom Hegerom na tlačovej besede v Prešove.Ako uviedol predseda poslaneckého klubu OĽaNO a člen predsedníctva strany Michal Šipoš , snahou hnutia bolo pridať sa k pravicovým stranám a vytvoriť jeden blok proti kandidátovi na predsedu PSK s podporou strán Hlas-SD, Smer-SD a SNS, ktorým je tajomník Združenia miest o obcí Slovenska „Ponúkali sme ruku na spoluprácu, ale bohužiaľ kresťanskí demokrati ju odmietli. Budeme sledovať kampaň, jednotlivé programy a na základe toho sa potom rozhodneme, či vyjadríme nejakú konkrétnu podporu, alebo to necháme na rozhodnutie ľudí,“ vysvetlil Šipoš.Ako dodal, zvažovali aj postavenie vlastného kandidáta na post predsedu PSK, no nechceli trieštiť pravicové sily. Vo voľbách do miest v Prešovskom kraji podporujú podľa Šipoša vlastných, ale aj koaličných a nezávislých kandidátov.V Poprade má podporu hnutia Ján Ondrišík, v Humennom kandidát širokej koalície Slavomír Novák , podobne v Bardejove Miroslav Olejár.V Sabinove hnutie podporí nezávislú kandidátku Beátu Pribulovú a v Starej Ľubovni takisto nezávislého kandidáta Ľuboša Tomka. V krajskom meste Prešov zatiaľ rozhodnutie o podpore nepadlo.„Vidíme, že sa tu kreuje veľa kandidátov na túto pozíciu. My máme ešte rokovanie a keďže kandidátky sa odovzdávajú v utorok do polnoci, tak toto by sme si chceli nechať ako prekvapenie a dozviete sa to zajtra,“ dodal Šipoš.