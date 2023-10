OĽaNO víťazilo v obciach s veľkým počtom Rómov, Matovič za tým vidí obavy z Mazureka a Fica (video)

aktualizované 2. októbra 16:24



Matovič pochválil kampaň

Väčšina obyvateľov sú Rómovia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Predošlé voľby tiež zvíťazili

Účasť vo voľbách

Preferenčné hlasy

Neúspech napokon víťazných strán

2.10.2023 (SITA.sk) -Rómovia sa obávali Milana Mazureka Republika ) a Roberta Fica Smer-SD ) a ich rečí, ktoré púšťali do obehu počas kampane, v ktorej sa snažili na nenávisti voči Rómom získavať hlasy.To bol podľa lídra hnutia OĽaNO a priatelia Igora Matoviča dôvod, prečo vo voľbách dostali veľa hlasov od rómskych obyvateľov. Matovič to uviedol na pondelkovej tlačovej besede s tým, že ho o tom informoval europoslanec Peter Pollák Matovič vyzdvihol prácu platformy Pačivale Roma, ktorá bola súčasťou kandidátky koalície OĽaNO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí. Podľa Matoviča robili veľmi dobrú kampaň po celom Slovensku a oslovili práve rómskeho voliča.„Rómovia išli bojovať proti tomu, aby Mazurek a spol. boli v parlamente. Z tohto pohľadu môžeme hovoriť, že sa im to podarilo," uviedol Matovič a doplnil, že v tejto súvislosti chystajú aj tlačovú besedu, ktorá by mala byť vo štvrtok 5. októbra.Koalícia OĽaNO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí dominovala v obciach pod Tatrami a na Spiši s väčším počtom rómskych obyvateľov, pričom v niektorých z nich dosiahla až 70 percent, v Lomničke v okrese Stará Ľubovňa dokonca viac ako 90 percent.Úspech koalície OĽaNO a priatelia , Kresťanská únia a Za ľudí (OĽaNO, KÚ a Za ľudí) v obciach s početným zastúpením rómskeho obyvateľstva potvrdili aj výsledky z najväčších obcí s týmto obyvateľstvom v okresoch Prešov a Sabinov.V obci(okres Prešov) získala jediná koalícia uchádzajúca sa o hlasy voličov vo víkendových predčasných parlamentných voľbách viac ako 73 percent. V obci(okres Sabinov) dokonca prekročila 86 percent. Aj preferenčné hlasy z obcí na Dolnom Šariši pomohli k zvoleniu rómskym kandidátom na kandidátnej listine koalície združeným v platforme Pačivale Roma.V Krížovej Vsi v okrese Kežmarok, ktorej väčšinu obyvateľov tvoria Rómovia, získalo OĽaNO takmer 77 percent. V roku 2020 tam zvíťazilo tiež, s takmer 52 percentami. Takmer sedem percent získalo v sobotných voľbách Kresťanskodemokatické hnutie (KDH) , ostatné nedosiahli ani päť percent.Viac ako 76 percent dosiahla koalícia v, kde Rómovia tvoria takmer 70 percent obyvateľov. Za ňou s viac ako piatimi percentami Hlas a KDH. Podobne dopadli voľby aj v Rakúsoch, kde však okrem KDH získal viac ako päť percent aj Smer-SD . Vpod Tatrami s 93 percentnou rómskou populáciou si OĽaNO zvolilo viac ako 84 percent voličov.Viac ako 92 percent voličov volilo OĽaNO v spomínanejobývanej rómskou komunitou. Žiadna iná strana tam nezískala viac ako tri percentá. Niečo cez dve percentá odovzdaných hlasov patrilo Republike. V roku 2020 tam zvíťazilo OĽaNO tiež, a to s viac ako 42 percentami, s 36 percentami nasledoval Smer-SD.v Popradskom okrese, kde tvoria Rómovia polovicu obyvateľov, mala koalícia v sobotu viac ako 41 percent, takmer 14 percent získal Smer a viac ako 10 percent KDH. Pred dvoma rokmi tam malo OĽaNO takmer 29 percent.V susednomvolilo v sobotu OĽaNO viac ako 42 percent voličov a takmer 14 percent KDH. Hlas a Smer mali po viac ako deväť percent, PS takmer osem percent. Vv Spišskonovoveskom okrese, kde spomedzi viac ako 3 300 obyvateľov je viac ako 2 700 rómskeho pôvodu, dalo svoj hlas OĽaNO takmer 67 percent voličov.Takmer 13 percent voličov si vybralo Hlas a takmer sedem percent Smer. Vmala koalícia viac ako 50 percent, nasledoval Smer s viac ako 14 percentami, Hlas s takmer 11 percentami a Republika, ktorú tam volilo takmer šesť percent voličov.Viac ako 70 percent získalo OĽaNO aj v Žehre, kde spomedzi viac ako 2 600 obyvateľov je približne 1 700 rómskych. S takmer ôsmimi percentami nasledovalo hnutie KDH a niečo cez päť percent dosiahol Smer. Vo voľbách pred dvoma rokmi tam rovnako zvíťazilo OĽaNO, a to s viac ako 54 percentami. Viac ako dvanásť percent voličov si tam však vtedy zvolilo Ľudovú stranu Naše Slovensko a sedem KDH.V obcisa z 3 985 zapísaných voličov na voľbách zúčastnilo 2 716 obyvateľov. Predstavuje to volebnú účasť 68,15 percenta, čo kopíruje celoslovenskú účasť. Suverénne voľbám v tejto obci s výrazne majoritným rómskym obyvateľstvom dominovala koalícia OĽaNO, KÚ a Za ľudí, ktorá získala 2 310 hlasov, teda 86,22 percenta.S obrovským odstupom za nimi skončilo na druhom mieste Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s 3,32 percentami (83 hlasov). Strana Hlas-SD získala 2,83 percenta a celoslovensky víťazný Smer-SD 2,16 percenta. Ďalšie strany, ktoré sa dostali do parlamentu, dostali 1,26 percenta v prípade Slovenskej národnej strany (SNS), 0,63 percenta získalo Progresívne Slovensko (PS) a iba 0,48 percenta dostala Sloboda a solidarita (SaS).Viac ako 13 hlasov pre túto stranu dostali aj Sme rodina (16 hlasov) a Demokrati (15 hlasov), pričom za stranou Smer-SD skončila ako piata najúspešnejšia v Jarovniciach strana Republika s 1,34 percentami (36 hlasov).Ako vyplýva zo zverejnených zápisníc z volieb, jednoznačnými lídrami kandidátky v prípade jedinej koalície boli vpredseda OĽaNO Igor Matovič a doterajší poslanec Národnej rady SR a bývalý rómsky splnomocnenec Peter Pollák, ktorý kandidoval z 18. miesta.Prejavilo sa to na zisku preferenčných hlasov. Pollák ich dostal 2 114, Matovič dokonca ešte o 19 viac – 2 133. Vysoký počet preferenčných hlasov však získali aj boxer Viliam Tankó (1 109 preferenčných hlasov) z Váhoviec na 54. mieste, sociálny pracovník Lukáš Bužo (943 hlasov) z Jastrabieho z 58. miesta a sociálna pedagogička Anežka Škopová (986 hlasov) z Levoče, ktorá kandidovala ako 131.Všetci traja rómski kandidáti na kandidátke koalície, združení v platforme Pačivale Roma, sa napokon prekrúžkovali do parlamentných poslaneckých lavíc. Podobne vyššie počty preferenčných krúžkov mali títo kandidáti napríklad aj v obci Svinia (okres Prešov), kde volilo túto koalíciu takmer 50 percent voličov, čo je 414 hlasov.V najväčšej obci s rómskym zastúpením v okrese Prešov -získala koalícia OĽaNO, KÚ a Za ľudí, pri volebnej účasti takmer 52 percent, celkovo 73,52 percenta všetkých odovzdaných voličských lístkov, čo je 536 hlasov.Druhá v poradí pritom bola napokon neúspešná Republika so 7,13 percentami. Tretie miesto patrilo strane Hlas-SD so 4,8 percentami pred stranou Piráti so 4,11 percentami. Až za nimi skončil celoslovensky najúspešnejší Smer-SD s 2,6 percentami. PS tu získalo 1,64 percenta, KDH 1,37 percenta, SNS 0,82 percenta a SaS iba 0,41 percenta.Koalícia okolo Igora Matoviča ale zvíťazila aj v ďalších podobných obciach. V okrese Prešov dosiahla najvyšší zisk v obci, kde mala takmer 80-percentnú podporu.V Malomzískala necelých 75 percent a voviac ako 62 percent. Okolo 50-percentného zisku sa pohybovala aj v obciach. V okrese Sabinov to boliso 66 percentami, či Olejnikov so 46-timi. Celkovo koalícia vyhrala v 18 obciach okresu Prešov a v piatich v okrese Sabinov.