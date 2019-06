OĽaNO: Vláda ide z peňazí ŠFRB podporovať robotnícke ubytovne

Na archívnej snímke poslanec Eduard Heger (OĽaNO) počas 11. schôdze Národnej rady SR. Bratislava, 22. novembra 2016. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 26. júna (TASR) - Vláda namiesto toho, aby naštartovala nájomné bývanie, ide z peňazí Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) podporovať výstavbu robotníckych ubytovní pre pracovníkov z tzv. tretích krajín. Povedal to v stredu poslanec opozičného hnutia OĽaNO Eduard Heger v súvislosti s novelou zákona o fonde.konštatoval. Poslanec mieni, že v tejto situácii bude na nájomné byty ešte menej peňazí.uvíedol.Na Slovensku chýba nájomné bývanie za dostupnú cenu. Nájomné bývanie tvorí v SR 6 %, samosprávy väčšinu z týchto bytov využívajú pre sociálne odkázané rodiny, povedal poslanec s tým, že ročne je postavených približne 300 nájomných bytov z celkového počtu dokončených asi 15.000 bytov. Podľa jeho slov 57 % mladých pracujúcich býva u rodičov, pričom priemer Európskej únie je 35 %.Expert hnutia na ekonomiku Peter Kremský uviedol, že v novele je zavedená špeciálna kategória pre kúpu a výstavbu ubytovní a to ubytovací dom.uviedol. Vládna koalícia by mala podľa neho nastaviť podmienky tak, aby nájomné byty neboli len pre ľudí s nízkymi príjmami pod hranicou priemernej mzdy.konštatoval s tým, že zamestnávateľské organizácie pritom nechcú stavať ubytovne ale nájomné byty pre rodiny.uviedol Kremský k novele. Bude možné poskytnúť podporu do 100 % obstarávacej ceny, nielen stavať, ale aj kúpiť budovu a prerobiť ju na ubytovací dom, vziať úvery na pozemky, technické siete a podobne, pripomenul. Hnutie má informácie, že si to vylobovali silní hráči na trhu.