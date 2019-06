ZMOS: Zimná údržba spôsobila samosprávam finančné i technické problémy

Ilustračná snímka. Foto: A.R.K. technické služby s.r.o. Foto: A.R.K. technické služby s.r.o.

Bratislava 26. júna (TASR) – Zimnú údržbu počas poslednej sezóny zvládlo bez problémov len 19 percent samospráv. Vyplýva to z dotazníkového prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), v ktorom od 8. apríla do 10. mája 2019 odpovedalo 423 samospráv.priblížil výsledky prieskumu hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.Ako dodal, polovica samospráv v ankete označila za veľký problém dôsledky tzv. chodníkovej novely a odhŕňanie snehu zo všetkých chodníkov, viac ako polovica samospráv (51,8 percenta) označila za veľký problém aj nedostatok techniky a takmer polovica tiež nárast výdavkov v súvislosti s nákupom posypového materiálu (43,5 percenta samospráv).ozrejmil hovorca ZMOS-u.Vyše dvoch tretín samospráv (69 percent) si zimnú údržbu zabezpečuje vo vlastnej réžii, prostredníctvom svojej organizácie to robí 10,4 percenta samospráv a dodávateľské služby zmluvného partnera využíva vyše 20 percent miest a obcí. Kaliňák pripomenul, že ZMOS v čase prerokovania príslušnej legislatívy požiadalo poslancov Národnej rady SR, aby neschválili celoplošnú zimnú údržbu, a to z viacerých dôvodov. Združenie sa takisto obrátilo na vtedajšieho prezidenta SR Andreja Kisku so žiadosťou o vetovanie novely. Ani v tomto prípade neboli primátori a starostovia úspešní.uviedol Kaliňák s prihliadnutím na výsledky prieskumu.Zozbierané dáta sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS-u s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.