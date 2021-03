OĽaNO všetky požiadavky koaličných partnerov splnilo a verí, že Sulík sa zachová ako chlap

Koaličné vládnutie musí byť férové

Neželajú si návrat mafie

SaS sa má vzdať ministerstva

22.3.2021 - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) od koaličných partnerov nepožaduje nič iné, len to, čo sami sľúbili pri kladení si vlastných požiadaviek. V stanovisku to uviedol hovorca hnutia Matúš Bystriansky.Doplnil, že uvedomujúc si vážnu situáciu ako v krajine, tak v koalícii, hnutie OĽaNO splnilo všetky požiadavky svojich koaličných partnerov - odvolalo Mareka Krajčiho z pozície ministra zdravotníctva a je pripravené vymeniť aj predsedu vlády.„To jasne preukazuje, že oveľa viac ako o pozície vo vláde nám ide o udržanie súčasnej koalície, ktorú považujeme za jedinú alternatívu pre demokraciu a spravodlivosť na Slovensku a tiež za obranný val proti návratu mafie,” uvádza hnutie v stanovisku. OĽaNO verí, že minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík sa zachová ako chlap a bude si za svojim slovom o vzdaní sa funkcie ministra stáť.„Jeho prvá reakcia na vyhlásenie OĽaNO tomu, žiaľ, nenasvedčuje a skôr pripomína hľadanie povestnej Bugárovej tretej vety. Žiadna ministerská stolička by však nemala prevyšovať záujem o budúcnosť Slovenska. V tom idú členovia vlády za hnutie OĽaNO príkladom, ale koaličné vládnutie musí byť férové a rovnako by sa mali správať všetci," doplnil Bystriansky.Férová dohoda zároveň podľa OĽaNO znamená spravodlivé pomery, ktoré odzrkadľujú výsledky parlamentných volieb z minulého roka.„Práve na ne sa strana SaS pri rekonštrukcii vlády odvoláva. Pri zostavovaní vlády sa však hnutie OĽaNO vzdalo jedného miesta vo vláde v prospech SaS. Bolo to gesto priateľstva a veľkorysosti. Faktom však je, že toto gesto išlo nad rámec výsledkov volieb a nebolo nikdy opätované. Preto je úplne na mieste napraviť pomery, aby to bolo fér," uvádza v stanovisku Bystriansky.Ak ani splnenie všetkých požiadaviek kladených na hnutie OĽaNO nie je dostatočným dôvodom pre stranu SaS na zotrvanie v koalícii, je podľa hnutia zrejmé, že jej cieľom je povalenie už druhej demokratickej vlády. „To by však nebolo fér nielen ku koaličným partnerom, ale ani k občanom, ktorí si neželajú návrat mafie," uzavrel Bystriansky.Igor Matovič (OĽaNO) v nedeľu 21. marca povedal, že je ochotný odísť z funkcie predsedu vlády za splnenie niekoľkých podmienok. OĽaNO požaduje odchod Sulíka z postu ministra hospodárstva a Jany Bittó Cigánikovej (SaS) z funkcie predsedníčky parlamentného výboru pre zdravotníctvo.OĽaNO podľa jeho slov prijíma ponuku Márie Kolíkovej (Za ľudí) na odchod z pozície ministerky spravodlivosti aj Juraja Šeligu (Za ľudí), že odíde z funkcie podpredsedu parlamentu.Hnutie zároveň požaduje opätovné prerozdelenie miest vo vláde striktne na pôdoryse výsledkov parlamentných volieb z roku 2020. Podľa Matoviča to znamená, že SaS sa vzdá jedného ministerstva, ktoré jej OĽaNO „prepustilo".SaS v reakcii uviedla, že oceňuje krok Matoviča odstúpiť z postu predsedu vlády, ktorý otvára priestor na ďalšie rokovania. V strane sú na to pripravení, avšak nebudú súhlasiť s takými návrhmi, ktorých hlavným motívom je očividne jeho osobná pomsta. Liberáli nevidia žiadny dôvod odovzdať fungujúce a kvalitné vedené ministerstvo.