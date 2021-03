Čaputová pomáha pacientom s COVID-19, spoločnosti darujú kritickým regiónom pulzné oxymetre (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

22.3.2021 (Webnoviny.sk) - Súkromné spoločnosti darovali 3 100 certifikovaných pulzných oxymetrov. Prístroje, ktoré podnikateľské subjekty darujú, budú poskytnuté do regiónov, ktoré sú najviac postihnuté ochorením COVID-19 . Zároveň do tých regiónov, ktoré čelia najväčším sociálnym výzvam.Na pondelkovej tlačovej konferencii po stretnutí s odborníkmi a predstaviteľmi súkromných spoločností to povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová . Stretnutie sa uskutočnilo s cieľom pomôcť ľuďom s ochorením COVID-19 v prístupe ku kvalitnejšej domácej liečbe pomocou pulzných oxymetrov.Hlava štátu zároveň priblížila, že oxymetrov je v ambulanciách všeobecných lekárov nedostatok. Preto oslovili internetových predajcov zdravotníckych pomôcok a elektroniky, či by vedeli s takouto vecou pomôcť. Oxymetre budú k zapožičaniu vo viac ako 600 ambulanciách všeobecných lekárov v Trenčianskom, Žilinskom, Košickom a Prešovskom kraji.Prezidentka zdôraznila, že je nevyhnutné čo najskôr ukončiť politickú krízu, pretože reálny život si vyžaduje stabilitu, konkrétne riešenia a zmeny k lepšiemu.