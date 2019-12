OĽaNO vyzvalo premiéra, aby zastavil tender na infosystém v Nitre

Na archívnej snímke poslanec NR SR Marek Krajčí (OľaNO). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. decembra (TASR) – Opoziční poslanci Marek Krajčí a Eduard Heger (obaja OĽaNO) v piatok vyzvali premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý je dočasne poverený vedením rezortu zdravotníctva, aby zastavil výberové konanie na nákup informačného systému vo Fakultnej nemocnici Nitra za 4,2 milióna eur. Podľa ich názoru je totiž pochybný. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR však tieto vyjadrenia opozičnej strany odmieta.povedal člen parlamentného výboru pre zdravotníctvo Krajčí, ktorého zaráža cena zákazky.Poukázal na to, že v nemocnici v Banskej Bystrici sa podarilo podobný systém napokon zaobstarať za 1,2 milióna eur. Podľa Krajčího malo byť správnym riešením to, aby sa zakúpil jeden centrálny informačný systém pre všetky štátne nemocnice.povedal. Podľa jeho slov by mal byť systém zakúpený pre nitriansku nemocnicu zaviazaný na 60 mesiacov a možno pochybovať o tom, či by sa nasledujúcej vláde podarilo zrušiť ho.Dodávateľa kvalitného systému však podľa jeho slov možno nájsť v krajinách západnej Európy. Poukázal tiež na to, že termín ukončenia zákazky je 7. januára 2020. Podľa jeho slov by sa nitrianska nemocnica mala skôr zamerať na personál, pretože práve táto zložka je podľa jeho tvrdenia poddimenzovaná.tvrdí.Ministerstvo zdravotníctva reagovalo s tým, že čo sa týka predmetného nákupu, komplexnú argumentáciu poskytne Fakultná nemocnica v Nitre.Poslanci tvrdia tiež to, že vláde sa nepodarilo urobiť pre zdravotníctvo nič podstatné.poznamenal Krajčí.reagoval rezort.V tejto súvislosti ministerstvo poznamenalo, že štát napríklad spustil tri skríningové programy. V slovenských nemocniciach sa tento rok ukončila obmena približne tretiny postelí z celkového lôžkového fondu v zdravotníckych zariadeniach a slovenské nemocnice mali k dispozícii z kapitálových výdavkov historicky najvyššie sumy, investovalo sa do prístrojovej techniky, rekonštrukcií a uskutočňujú sa kroky na výstavbu detenčného centra.