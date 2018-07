OĽaNO: Výzvy na podporu akvakultúry svedčia o neschopnosti agrorezortu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. júla (TASR) – Osem výziev na podporu akvakultúry je svedectvom neschopnosti agrorezortu. Povedala to v stredu predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová s tým, že výzvy boli vyhlásené v máji 2017 a mali zle nastavené podmienky. Podľa aktuálnych údajov sa do viacerých z nich nik neprihlásil, keďže v zozname nie je ani jedna úspešná alebo neúspešná žiadosť, dodala. Rezort sa v reakcii ostro ohradil voči vyjadreniam poslankyne, ktoré považuje za nekompetentné.Remišová ďalej uviedla, že rezort ich vyhlásil v máji minulého roka, v septembri zmenil a aktualizoval tento rok, keď zásadne zmenil podmienky pre uchádzačov, a krátko na to ich ale zrušil. V jednom prípade výzvu aktualizoval 28. mája a v ten istý deň oznámil, že ju ruší.Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyčíta, že menilo výšku finančnej podpory počas trvania výzvy. Má zaviesť férové hodnotenie, vrátiť chovateľom dôveru v systém a odstrániť byrokraciu.priblížila Remišová.Podľa nej by stačilo, keby sa šéfka agrorezortu Gabriela Matečná (SNS) inšpirovala v Českej republike. V chove rýb máme najhoršie výsledky z krajín Vyšehradskej štvorky, povedala a zdôraznila, že chov rýb môže pomôcť rozvoju regiónov. Ako príklad práce rezortu uviedla, že v jednej výzve podpísal v máji jedinú zmluvu a vzápätí oznámilo, že ju ruší. Spolumajiteľom vybranej firmy je starosta obce Dolný Bar za koaličnú stranu Most-Híd, ktorý chce za 250.000 eur vybagrovať bahno z rybníka a obnoviť prístupovú cestu.Tržby mala firma v roku 2017 na úrovni 46.000 eur a osobné náklady zhruba na úrovni minimálnej mzdy pre jedného človeka. Druhým príkladom je schválenie jedinej dotácie z celej výzvy vo výške 300.000 eur pre firmu, ktorej spolumajiteľkou je europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD), a v ten istý deň ministerstvo rozhodlo, že výzvu zruší. Remišová sa odvolala na informácie z týždenníka Trend, pre ktorý firma v roku 2017 odhadla náklady na výstavbu rybníkov na 100.000 eur. Pri žiadosti o dotáciu však už písala o nákladoch 600.000 eur.Podľa MPRV SR poslankyňa preukázala, že nepozná rozdiel medzi Programom rozvoja vidieka (PRV) a Operačným programom Rybné hospodárstvo (OPRH).uviedol v reakcii hovorca Michal Feik s tým, že porovnávať stav rybnikárstva v SR a ČR je aj z historických dôvodov absolútne nenáležité a nekompetentné.Výzvy OPRH boli zrušené v júni 2018 práve na základe nízkeho záujmu rybnikárov a veľkej chybovosti v podávaných žiadostiach a na základe dohody členov Monitorovacieho výboru, vysvetlil Feik. Ministerstvo pripravuje nové výzvy tak, aby boli prístupné pre väčší počet potenciálnych žiadateľov. A tiež, aby mali čo najnižšie administratívne nároky, ale boli stále v súlade s legislatívou Európskej únie, uzavrel.