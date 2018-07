Poliaci protestovali proti novému zákonu o Najvyššom súde

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 4. júla (TASR) - Stovky protivládnych demonštrantov sa zhromaždili v stredu pred sídlom poľského Najvyššieho súdu vo Varšave, aby vyjadrili podporu hodnotám právneho štátu, ako aj predsedníčke tohto súdu, ktorá má na základe novoprijatého zákona odísť do dôchodku.Demonštranti pred budovou súdu spievali štátnu hymnu a pokrikovali heslá "Sudcovia sú neodvolateľní" či "Ústava", uviedla agentúra AP. Neskôr sa presunuli k prezidentskému palácu, kde takisto vyjadrovali nespokojnosť so zákonom o Najvyššom súde, za ktorým stojí aj prezident Andrzej Duda.Prvá predsedníčka Najvyššieho súdu, 65-ročná Malgorzata Gersdorfová, medzitým prišla znova do práce i napriek tomu, že na základe novej úpravy už mala byť vo výslužbe. Kontroverzný zákon, ktorý vstúpil do platnosti v utorok, znižuje vek odchodu sudcov do dôchodku zo 70 na 65 rokov. Gersdorfová však trvá na tom, že ústava určuje sudcom Najvyššieho súdu šesťročné funkčné obdobie, trvajúce v jej prípade do roku 2020.Na základe novoprijatej úpravy z dielne vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) by malo uvoľniť svoje posty okrem Gersdorfovej aj ďalších 26 z celkove 73 sudcov Najvyššieho súdu, teda viac ako tretina.Samotná strana tvrdí, že reformou napráva skorumpovaný a nespoľahlivý súdny systém v Poľsku. Kritici sa však obávajú oslabenia nezávislosti súdov.Európska komisia v pondelok oznámila, že začala v tejto súvislosti právne konanie proti Poľsku z dôvodu porušenia európskej legislatívy. Exekutíva EÚ sa už vyše dva a pol roka zúčastňuje na štruktúrovanom dialógu s poľskou vládou práve v dôsledku obáv, že reformy súdnictva v Poľsku poškodzujú európske hodnoty týkajúce sa právneho štátu.