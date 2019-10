OĽaNO vyzýva vládu, aby už len ´kúrila a svietila ´

Igor Matovič, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 9. októbra (TASR) - Opozičné hnutie OĽaNO vyzvalo vládu SR, aby už len, pretože nedokáže zorganizovať žiadny nákup bez toho, aby nevzbudzoval pochybnosti. Zástupcovia hnutia o tom informovali na stredajšej tlačovej konferencii.Poslanci OĽaNO tak reagovali na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktoré nariadilo zrušiť súťaž na nákup policajných kamier, ale aj návrh na zavedenie nových identifikátorov fyzických osôb opätovne vypustený z rokovania vlády, taktiež z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR.Poslanec Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel upozornil na slová premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý pred pár dňami povedal, že armádne nákupy už netreba dotiahnuť do úspešného konca.uviedol s tým, že otvorený je stále napríklad nákup vrtuľníkov. Utlmiť činnosť by podľa neho mali aj ďalšie ministerstvá.Nákup policajných kamier označil Grendel za dôležitý, spochybňuje však súťaž ministerstva vnútra. Myslí si, že zákazka mala byť rozdelená na časti. Pridal sa k nemu aj predseda hnutia a poslanec NR SR Igor Matovič, ktorý vyhlásil, že kamery sa dali kúpiť zaNové identifikátory fyzických osôb označil Matovič za. Hovorí, že budú robiť všetko pre to, aby sa návrh nepodarilo presadiť.Vláda na svojom stredajšom rokovaní vypustila z programu návrh, aby rodné čísla postupne nahradili identifikátory fyzických osôb. O stiahnutie bodu požiadala predkladateľka - ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD). Návrh zaviesť nové identifikátory zdôvodňuje rezort tým, že rodné čísla nepostačujú požiadavkám dnešných informačných systémov. Jedným z dôvodov plánovanej zmeny je tiež chybovosť pri prideľovaní rodného čísla a následné neželané duplicity. Novým systémom chce rezort zabrániť aj zneužitiu osobných údajov.Tender na nákup policajných kamier nariadil zrušiť ÚVO. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, od pondelka (7. 10.) plynie lehota na odvolanie. Ministerstvo vnútra SR už podalo odvolanie. Verejné obstarávanie rezort vnútra vyhlásil v novembri minulého roka. Celková odhadovaná hodnota nákupu je viac ako 99,5 milióna eur bez DPH. Odevné kamery majú podľa rezortu slúžiť predovšetkým na monitorovanie a záznam práce policajtov.