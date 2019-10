Patakyová chce riešiť práva žien v nemocniciach aj voľby zo zahraničia

Na archívnej snímke verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 9. októbra (TASR) - Práva žien v pôrodnej starostlivosti chce riešiť verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Taktiež sa chce venovať aj nezákonnej sterilizácii rómskych žien, možnosti voliť zo zahraničia, právam párov rovnakého pohlavia či bezbariérovosti vo vlakoch. Ombudsmanka o tom informovala v stredu na tlačovej konferencii.Patakyová poukazuje na porušovanie práv žien v pôrodniciach. Ministerstvu zdravotníctva už adresovala opatrenia, ktoré by malo prijať, aby sa zvýšil štandard pôrodnej starostlivosti.Nezákonnou sterilizáciou rómskych žien sa ombudsmanka začala zaoberať už v roku 2018. Podľa nej je sterilizácia na Slovensku stále. Nie je vytvorený mechanizmus, rozsah ani množstvo zásahov v tejto problematike. Ženám sa nedostáva ani adekvátnej satisfakcie po tomto zákroku.uviedla Patakyová.Ochrankyňa práv sa stretla aj so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, ktorí poukazovali na nedostatočné volebné práva.hovorí. Ministerke vnútra Denise Sakovej (Smer-SD) adresovala odporúčanie o možnosti voliť zo zahraničia prostredníctvom pošty alebo elektronicky.V druhej polovici svojho funkčného obdobia sa chce Patakyová venovať aj právam párov rovnakého pohlavia, ktoré na Slovensku podľa nej nemajú žiadnu právnu úpravu a nemajú ani minimálny štandard.pripomenula ombudsmanka. Cez dotazníkový prieskum chcú požiadať osoby, ktoré využívajú túto formu dopravy, aby uviedli svoje skúsenosti s bezbariérovosťou vo vlakoch. Následne prieskum kancelária vyhodnotí a premietne do právnej stránky.