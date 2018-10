OĽaNO: Železničiari nakupujú predražené pozemky

Na archívnej snímke Ján Marosz. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 4. októbra (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) nakupujú predražené pozemky s podozrivými personálnymi prepojeniami. Poukázal na to poslanec za hnutie OĽaNO Ján Marosz na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Podľa neho sa nákup pozemku za viac ako milión eur pri Devínskej Novej Vsi javí ako podvod.Pozemky, ktoré nakúpili ŽSR za 90 eur za štvorcový meter (m2), sú podľa Marosza extrémne predražené, pretože okolité pozemky sa predávajú za sedem eur/m2. Vedeniu železníc stačil posudok od znalca, ktorý podľa poslanca už v minulosti vypracoval kontroverzné posudky.podotkol Marosz, podľa ktorého železnice nakupujú pozemky, ktoré vôbec nepotrebujú.uviedol expert hnutia OĽaNO na dopravu Jiří Kubáček. Ako však dodal, podľa katastra na pozemkoch, ktoré ŽSR nakúpili, nie je žiadna železničná trať. Na pozemku sa podľa neho nachádza nevyužívaná železničná vlečka, teda priemyselná koľaj, ktorá nepatrila železniciam. Predražené pozemky tak železnice podľa Kubáčka neboli nútené vykúpiť.Kubáček priblížil, že na tomto mieste sa má budovať terminál integrovanej osobnej prepravy Devínska Nová Ves. Zdôraznil však, že o jeho realizácii sa má rozhodnúť až na základe štúdie realizovateľnosti modernizácie uzla Bratislava, ktorá doposiaľ nie je schválená.Marosz zároveň podotkol, že železničiari by mali namiesto nákupu predražených pozemkov investovať peniaze do okamžitej opravy koľajníc, ktoré sú v zlom stave. Opozičné hnutie po problémoch na železniciach vyzývalo ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd), aby odvolal šéfov ŽSR a Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).vyhlásil Marosz. V tejto veci podávajú aj trestné oznámenie, keďže zmluva bola podľa OĽaNO uzatvorená protizákonne s cieľom nehospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi.