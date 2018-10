Štatút pre Donbas platí do konca roku 2019

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 4. októbra (TASR) - Ukrajinský parlament vo štvrtok schválil návrh prezidenta Petra Porošenka na predĺženie platnosti zákona o osobitnom správnom režime pre Donbas do 31. decembra 2019. Za tento návrh hlasovalo 245 poslancov, informovala agentúra Ukrinform.Návrh predložila hlava štátu parlamentu v stredu, pričom žiadala, aby ho poslanci prerokovali bezodkladne.V sprievodnom liste k zákonu o osobitnom poriadku miestnej samosprávy v určitých regiónoch Doneckej a Luhanskej oblasti sa uvádzalo, že jeho schválenie prispeje k vytvoreniu podmienok nutných pre pokračovanie procesu mierového urovnania situácie v jednotlivých regiónoch oboch oblastí a pre obnovenie suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny.Prvá podpredsedníčka ukrajinského parlamentu Iryna Heraščenková nedávno poukázala na to, že predĺženie platnosti daného dokumentuuvalené na Rusko po anektovaní Krymského polostrova a v dôsledku zasahovania do vývoja na Ukrajine.uviedla Heraščenková niekoľko dní pred hlasovaním o Porošenkovom návrhu.Poslanci ukrajinského parlamentu vo štvrtok okrem toho schválili návrh, aby sa pozdravmi v armáde a polícii stalo zvolanie "", na ktoré sa bude odpovedať ". Oslovenie vojakov - v službe i mimo nej - sa mení z rokmi zaužívaného "" na "".