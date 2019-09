OĽaNO: Žiadame členov Rady ÚVO, aby rozhodli v prospech zákona

Na snímke predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 4. septembra (TASR) – Rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v prípade súťaže na dopravcov v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) ukáže, či tento orgán koná politicky alebo v prospech občanov. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedli predstavitelia opozičného hnutia OĽaNO. Podľa ich slov existujú indície, že súťaž by mohla byť zrušená.Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová priblížila, že minulý rok vo februári bolo vyhlásené výberové konanie na dopravcov v kraji.skonštatoval predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger.Zároveň poukázal na to, že prvostupňový orgán ÚVO zložený z odborníkov potvrdil správnosť súťaže. Nato však prišlo odvolanie autodopravcov, o ktorom by vo štvrtok (5. 9.) mala rozhodovať Rada ÚVO. Heger podotkol, že ide o politický orgán napojený na oligarchov. OĽaNO má podľa jeho slov informácie o tom, že budú v tomto prípade rozhodovať politicky, nie odborne.V súčasnosti je podľa neho VÚCdodatkov zmlúv, ktoré boli napriamo zadané v minulosti predchádzajúcim vedením VÚC. Preto sa podľa jeho slov predsedníčka ŽSK rozhodla ísť cestou takejto súťaže.poznamenala Jurinová, podľa ktorej sú podobné tendre spustené aj v Českej republike.uviedol Heger s tým, že zvážia aj možnosť trestného oznámenia na neznámeho páchateľa pre podozrenie z korupcie.zdôraznil.