Ukradla briliantový prsteň za 28.000 dolárov, vymenila ho za lacnejší

Nutley 4. septembra (TASR) - Žena ukradla briliantový prsteň v hodnote 28.000 dolárov z obchodu firmy Costco v americkom štáte New Jersey tak, že ho vymenila za oveľa lacnejší prsteň, ktorý odcudzila v inej predajni Costco. V stredu o tom informovali americké úrady.Izaebela Kolanová (49) z mesta Nutley v New Jersey čelí obvineniu z krádeže, uviedla tlačová agentúra AP.Podľa úradov žena ukradla v nedeľu 1. septembra briliantový prsteň za 2000 dolárov v meste Wayne v spomínanom štáte. Potom odcestovala do mesta Clifton do ďalšieho obchodu a požiadala personál, aby jej ukázali drahý prsteň.Kolanová údajne vrátila tamojším zamestnancom lacnejší prsteň a z obchodu odišla s tým drahším, až potom si obsluhujúci personál uvedomil, čo sa stalo.Policajti nakoniec našli Kolanovú doma, ale prsteň neobjavili. Uviedli, že žena im neskôr povedala, že ho ukryla v slepej ulici v neďalekom meste, a príslušníci polície ho našli.