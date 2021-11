Oldřich Kaiser má od denníka Blesk dostať vyššie odškodné

Český herec Oldřich Kaiser má podľa výroku ústavného súdu nárok na vyššie odškodné od vydavateľa denníka Blesk, spoločnosti Czech News Center. Ten zverejnil lživú informáciu o hercovom príbuzenskom vzťahu s československým komunistickým prezidentom Antonínom Zápotockým. Všeobecné súdy Kaiserovi priznali odškodné vo výške 100.000 korún, informuje spravodajská stanica ČT24.





Sudca Vladimír Sládeček však v utorok skonštatoval, že suma 100.000 korún neplní ani satisfakčnú funkciu pre poškodeného, ani preventívnu funkciu pred zverejňovaním nepravdivých informácií.Podľa ústavného súdu rozhodnutie všeobecných súdov prináša neprijateľné posolstvo, že konanie vedľajšieho účastníka (Czech News Center) nevybočuje zo štandardov právnych a spoločenských vzťahov, a ako také ich možno tolerovať.Tvrdenie o príbuzenstve zaznelo v máji 2017 vo videu zo série "Potomkovia slávnych" na webe Blesk.cz. Údajný synovec Zápotockého tam uviedol, že jeho sesternica je Kaiserovou matkou a že hercov otec bol architektom, ktorý dostával stranícke zákazky.Citácie sa neskôr objavili aj v písanom článku a neskôr v ďalších médiách. Informácie o zmienenej príbuznosti však boli mylné; išlo zrejme o iného Oldřicha Kaisera – známy herec preto žiadal o ospravedlnenie a odškodnenie, uvádza ČT24.Ústavný súd vytkol všeobecným súdom príliš mechanický a formalistický prístup, zároveň svoje rozhodnutia riadne neodôvodnil. Podľa ústavného súdu treba každý prípad neoprávneného zasahovania do osobnostných práv posudzovať individuálne.Kaiser žiadal náhradu päť miliónov Kč.Podľa neho by odškodné 100.000 korún znamenalo, že by mali bulvárne médiá priestor parazitovať na "nielen" známych osobnostiach. Ústavný súd rozsudky všeobecných súdov zrušil, výškou odškodnenia sa budú musieť zaoberať znova.