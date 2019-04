Oligarchova televízia chce Porošenka žalovať za vpád do vysielania

Na archívnej snímke Petro Porošenko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 12. apríla (TASR) - Kandidáti druhého kola prezidentských volieb na Ukrajine sa stále nedokážu dohodnúť na termíne a mieste spoločnej debaty. Informovala o tom agentúra UNIAN.Vo štvrtok večer kvôli tomu viedli spor pred televíznymi divákmi, keď sa úradujúci prezident Petro Porošenko nečakane dostal do štúdia televízie 1+1 a prostredníctvom telefonátu - vysielaného v priamom prenose - vyzval svojho rivala Volodymyra Zelenského, aby do štúdia prišiel tiež, že ho tam do konca diskusného programu čaká.Zelenskyj však vyhlásil, že prísť nemôže, pretože je práve na ceste do Francúzska. Tvrdil, že Porošenko vedel o jeho odchode do Paríža, kde oboch kandidátov ukrajinských prezidentských volieb v piatok prijme francúzsky prezident Emmanuel Macron.Počas rozhovoru Zelenskyj pripomenul, že Porošenko súhlasil s debatou v kyjevskom športovom komplexe Olimpijskyj. Dodal, že ako termín navrhol 19. apríl. Porošenko sa tam však so Zelenským chce zísť 14. apríla a 19. apríla s ním absolvovať zákonom predpísanú debatu v štúdiu verejnoprávnej televízie. Zelenskyj však takýto formát debaty odmieta, lebo ho považuje za relikt zo sovietskych čias.Situácia v štúdiu bola počas tejto diskusie napätá. Prezidentskí kandidáti si skákali do reči, až ich musela moderátorka ostro zahriaknuť.V súvislosti s Porošenkovým vstupom do vysielania generálny riaditeľ televízie 1+1 Olexandr Tkačenko informoval, že na Porošenka podá žalobu, lebo "sa hanebne vnútil do vysielania, pričom využil svoj status prezidenta, a to v situácii, keď prezidentskí kandidáti ani neboli do štúdia pozvaní".Televízny kanál 1+1 patrí známemu ukrajinského oligarchovi Ihorovi Kolomojskému, ktorý má spory s Porošenkom. Podľa niektorých informácií finančne podporil Zelenského predvolebnú kampaň. Zelenskyj i Kolomojskyj toto tvrdenie odmietli. Kolomojskyj, ktorý sa presťahoval do Izraela, sa však v rozhovoroch pre médiá netajil, že by ako prezidenta uvítal Zelenského.Tohto herca a zabávača na Ukrajine preslávil televízny seriál Sluha národa. Stvárnil v ňom učiteľa, ktorý sa stal prezidentom. Seriál vyrobila a vysielala televízia 1+1.