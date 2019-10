Oliver Solga oživil príbeh geniálneho šachistu Richarda Rétiho

Na snímke Oliver Solga, autor knihy Richard Réti – Šachový génius. Foto: Márius Kopcsay Foto: Márius Kopcsay

Bratislava 5. októbra (TASR) - Na osobnosti šachistu Richarda Rétiho je pozoruhodné nielen jeho šachové majstrovstvo, ale aj spôsob, akým sa prihlásil k svojej vlasti, keď v roku 1920 požiadal o československé občianstvo. Uviedol to historik umenia Oliver Solga na verejnej prezentácii svojej knihy Richard Réti – Šachový génius, ktorá mapuje krátky, no pestrý životný príbeh geniálneho šachistu.povedal pre TASR autor knihy Oliver Solga.Richard Réti sa narodil 28. mája 1889 v Pezinku a zomrel 6. júna 1929, krátko po svojich 40. narodeninách. Práve pezinský pôvod motivoval Solgu – dlhoročného primátora mesta Pezinok – aby zmapoval Rétiho životné osudy a úspešnú kariéru. Osobnostiam pochádzajúcim z tohto malokarpatského mesta sa venoval aj v minulosti, je napríklad autorom knihy o svetoznámom maliarovi s názvom Ján Kupecký – Život a dielo, za ktorú v roku 2017 dostal Medzinárodnú hlavnú cenu Egona Erwina Kischa.povedal Oliver Solga.Richard Réti v roku 1924 v New Yorku na veľkom turnaji porazil vtedajšieho majstra sveta Josého Raula Capablancu z Kuby, ktorý sa držal na špici svetového šachu už osem rokov. Ide dosiaľ o jediné víťazstvo šachistu pochádzajúceho zo Slovenska nad úradujúcim majstrom sveta.V roku 1925 v Sao Paole sa stal rekordérom v hraní šachu naslepo – ide o hru, keď má šachista zaviazané oči, alebo je obrátený chrbtom a asistent mu iba oznamuje ťahy súperov. Réti hral na 29 šachovniciach, z čoho 20 partií vyhral a v siedmich remizoval, zvyšné dve boli prehry.Bol nielen skvelým šachistom, ale aj pedagógom a dodnes sa v šachovom svete tešia obľube jeho dvepublikácie Nové šachové idey a Majstri šachovnice.V Moskve sa Réti zoznámil s Rognedou Sergejevnou Gorodeckou, vtedy len 16-ročnou herečkou a poetkou, ktorú si o rok neskôr napriek jej nízkemu veku vzal za manželku. Ich šťastie však trvalo iba tri roky. Richard Réti zomrel 6. júna 1929 v nemocnici v Prahe.Svoju novú publikáciu prezentoval Oliver Solga vo štvrtok 3. októbra na pôde Múzea židovskej kultúry v Bratislave.povedal pri tejto príležitosti Pavol Mešťan, riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave.Vydanie knihy zastrešilo Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktoré si – ako pripomenul jeho riaditeľ Martin Hrubala – pripomína každoročne pamiatku slávneho šachistu medzinárodným turnajom nazvaným Memoriál Richarda Rétiho.uviedol Martin Hrubala a zaspomínal si aj na chvíle, keď spoločne s Oliverom Solgom hľadali Rétiho hrob aj napriek nepriazni počasia: raz v snehu, inokedy v úmorných horúčavách.doplnil Pavel Traubner, ktorý bol kedysi majstrom Žilinského kraja v šachu a významným šachistom bol aj jeho otec.Po odbornej stránke knihu redigoval právnik a šachový rozhodca Ivan Syrový. Podľa jeho slov sú pravidlá šachu od Rétiho čias podobné, zmenil sa však prístup k hre.vysvetlil Ivan Syrový.V priestoroch Múzea židovskej kultúry je do 10. novembra umiestnená aj výstava Richard Réti – Šachový génius, ktorej spoluautorom je šachový odborník a redaktor TASR Marián Holubčík.Výstava spoločne s knihou si tak pripomínajú tohtoročné 130. výročie narodenia a 90. výročie úmrtia šachového génia, ktorý sa v roku 2018 dočkal uvedenia do Svetovej šachovej siene slávy (World Chess Hall of Fame) v americkom meste Saint Louis.