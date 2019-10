Pred 50 rokmi rozbalila svoj cirkus skupina Monty Python

V roku 1943 sa narodil britský herec a komik MICHAEL PALIN (na snímke prvý zvľava), člen legendárnej komickej skupiny Monty Python. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Bratislava 5. októbra (TASR) -Bola nedeľa, 5. októbra 1969 a krátko pred 23. hodinou vo vysielaní britskej stanice BBC prvý raz zaznela táto legendárna veta a začala sa písať história jedného z najznámejších a najexcentrickejších zábavných programov, britskej televíznej šou Monty Python's Flying Circus. V rokoch 1969-1974 vznikli štyri série obsahujúce dokopy 45 zhruba polhodinových epizód. Od svetovej premiéry "uplynie v sobotu 5. októbra 50 rokov. A teraz o niečom úplne inom.John Cleese a Graham Champan sa stretli ako študenti univerzity v Cambridge, o rok neskôr po nich tu začal študovať aj Eric Idle. Všetci traja mali blízko k herectvu a účinkovali v známom univerzitnom divadle Footlights, ktoré na pôde školy pôsobilo od roku 1883.Michael Palin a Terry Jones boli v tom čase študentmi Oxfordu. Jediný americký člen skupiny Terry Gilliam študoval zasa na umeleckej škole Occidental College v Los Angeles.Jednotliví členovia či skôr ich zoskupenia ešte pred érouúčinkovali v deviatich rôznych rozhlasových či televíznych programoch. Najznámejší z nich bol seriál Do Not Adjust Your Set (Neupravujte svoju súpravu) mienený pôvodne ako program pre deti, popularitu však získal aj medzi dospelými divákmi. Účinkovali v ňom Palin, Idle, Jones, a tiež Gilliam ako autor animácií. Vzhľadom na úspech seriálu im televízia Thames Television ponúkla vlastnú šou.John Cleese a Graham Chapman boli okrem iného protagonistami programu How to Irritate People (Ako dráždiť ľudí), kde spolu s nimi účinkoval aj Michael Palin. Ich zasa s ponukou oslovila BBC.Kompletná šestica – John Cleese, Graham Chapman, Michael Palin, Terry Jones, Eric Idle a Terry Gilliam – sa podľa Cleesovho životopisu stretla 11. mája 1969 v kašmírskej reštaurácii v londýnskej štvrti Hempstead. Odtiaľ sa čerstvo zrodená skupina umelcov presunula do bytu Johna Cleesa, ktorý býval neďaleko. Tento deň sa teda dá považovať za dátum zrodu zoskupenia Monty Python.Bomba v podobe absurdného, čierneho no zároveň intelektuálneho humoru plného slovných hračiek, paródií a doplneného nemenej "animáciami, mohla explodovať. Hneď v prvom odvysielanom dieli sa objavila známa scénka o smrtiacom vtipe – anekdote, ktorá bola využitá na vojenské účely.Nasledovali ďalšie a ďalšie nezabudnuteľné nápady: Muž s magnetofónom v nose, scénka s mŕtvym papagájom, či Drevorubačská pieseň (The Lumberjack Song) o holičovi, ktorý chcel byť drevorubačom (a to drevorubačom, ktorý chcel byť ženou). Hneď v prvej epizóde druhej série sa objavil ikonický skeč o ministerstve šialenej chôdze (The Ministry of Silly Walks).Reportáž o zločineckom gangu bratov Piraňovcov bola príkladom, keď sa vtip – v tomto prípade halucinácia v podobe obrovského ježka volajúceho na jedného z gangstrov:– objavoval bez akejkoľvek logiky aj v iných častiach. Skupina celkovo ignorovala zákonitosti a konvencie. Nemala rada skeče s klasickými pointami a často ukončovala scénky náhlym skokom na inú tému, alebo absurdným prvkom – povedzme postavou britského dôstojníka v podaní Grahama Chapmana, ktorý nariadil zastaviť scénku, pretože je príliš hlúpa.Posledná séria z roku 1974 mala len šesť častí namiesto obvyklých 13 a neobjavil sa v nej John Cleese, čím sa éra seriálu uzavrela. Humor tohto druhu však zanechal nezmazateľnú stopu. Bol inšpiráciou pre mnohých ďalších tvorcov vrátane Rowana Atkinsona alias Mr. Beana. Zo scénky v Monty Python's Flying Circus pochádza termínpre nevyžiadanú elektronickú poštu či reklamu. V slovníku sa udomácnilo slovo "pytoneskný" (Pythonesque). A vo vesmíre sa nachádza sedem asteroidov s názvami skupiny i každého jej člena.Skupina vytvorila niekoľko celovečerných filmov: Monty Python a Svätý Grál (Monty Python and the Holy Grail, 1975), Život Briana (Life of Brian, 1979), či Monty Python: Zmysel života (Monty Python's The Meaning of Life, 1983).V roku 1989 – zhodou okolností presne pred 30 rokmi a deň pred výročím montypythonovskej premiéry – zomrel Graham Chapman. Monty Python však napriek tomu príležitostne vystupovali aj naďalej – posledný je záznam z ich (prevažne) živého vystúpenia v roku 2014. Členovia skupiny tiež mali a stále majú množstvo vlastných hereckých či autorských projektov.