Olympiáda v Pekingu bude bez hráčov z NHL. Mali im to oznámiť ako fakt bez možnosti porady s právnikmi NHLPA

Biznis NHL musí byť zachovaný

Hokejisti neboli zo správy nadšení

Sľuby sa majú plniť

Náhradný termín zrejme bude cez ZOH

22.12.2021 (Webnoviny.sk) - Mužský hokejový turnaj na ZOH 2022 v Pekingu na 99 percent bude bez hráčov z NHL . Rýchlo sa šíriaci variant koronavírusu omikron takmer s určitosťou stopne účasť najlepších hokejistov na svete pod piatimi farebnými kruhmi.Podľa televízie ESPN sa už na tom dohodlo vedenie NHL s hráčskou asociáciou NHLPA, ale detaily a oficiálne stanovisko zatiaľ nezverejnili. Stať sa tak má v najbližších hodinách."NHLPA musela podstúpiť vlastný interný proces a absolvovala množstvo telefonátov s hráčmi. Rovnako musia prebehnúť rokovania s Medzinárodným olympijským výborom, aby sa to celé potvrdilo. Bez toho to nepôjde. NHL vo svojom zhodnotení zrejme poukáže na to, že aktuálna vlna ochorenia COVID-19 očividne výraznejšie ovplyvnila chod sezóny a to je niečo, čo predtým nemohlo byť zohľadnené v dohode o povolení hráčov zahrať si v Pekingu. Veľký počet vynechaných zápasov by negatívne ovplyvnil aj systém rozdelenia príjmov v sezóne a biznis musí byť zachovaný," uviedol redaktor kanadskej TSN Pierre LeBrun.Podľa ďalšieho zámorského hokejového experta Chrisa Johnstona viacerí poprední svetoví hráči neprijali s nadšením informáciu, že si nebudú môcť zahrať po Pjongčangu 2018 ani v Pekingu 2022."Pokiaľ viem, hokejisti sa chceli porozprávať so šéfom NHLPA Donaldom Fehrom či právnikmi svojej organizácie, ale nebolo im to umožnené. Reálne im len povedali, že do Pekingu nepoletia, lebo to neprichádza do úvahy. Viacerí z nich boli veľmi sklamaní," napísal Johnston.Rozčarovaný z aktuálnej situácie je aj bývalý skvelý ruský hokejista Darius Kasparaitis . Držiteľ medailového kompletu zo zimných olympijských hier sklamane tvrdí, že keď sa raz niečo sľúbilo, malo by sa to aj splniť."Je to hrozné, čo sa deje v NHL. Rozumiem tomu, že sa v NHL šíri nový variant koronavírusu, ale nie je správne, ak hráči nemajú možnosť výberu a najmä ak vedenie súťaže už raz dospelo k dohode o ich uvoľnení. Vždy musí existovať možnosť výberu, a nielen dostať zákaz. Každý športovec by mal mať právo zúčastniť sa na olympijských hrách," cituje niekdajšieho skvelého obrancu s takmer tisíckou zápasov v NHL ruský web Championat.com.Fakty sú neúprosné. Pred rozšírenou vianočnou prestávkou museli v NHL odložiť už 50 zápasov a očakáva sa, že práve februárová prestávka pôvodne vyhradená pre účasť hokejistov na ZOH 2022, sa využije ako náhradný termín pre túto nemalú porciu stretnutí.K negatívnym postojom NHL a NHLPA k účasti hokejových hviezd zo zámoria v Pekingu zrejme prispeli aj informácie o tom, že v prípade nakazenia sa koronavírusom počas ZOH 2022 by hráčom hrozila až niekoľkotýždňová karanténa.