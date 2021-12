Slovan Bratislava bude mať na Spengler Cupe nečakanú posilu, tím doplnil Libor Hudáček

Bude mať svoje "slovanistické" číslo

V hracom kalendári nastali zmeny

22.12.2021 (Webnoviny.sk) - Kmeňový hráč švajčiarskeho tímu HC Lugano útočník Libor Hudáček posilní HC Slovan Bratislava na nadchádzajúcom hokejovom turnaji o Spenglerov pohár (26. - 31. 12.) v Davose.Podľa pravidiel najstaršieho turnaja v Európe sa môžu jeho jednotliví účastníci posilniť o maximálne štyroch hráčov z iných klubov - troch korčuliarov a jedného brankára.Líder Tipos extraligy už skôr na svojich sociálnych sieťach informoval, že rokuje s viacerými klubmi švajčiarskej NLA, českej Tipsport extraligy aj slovenskej najvyššej súťaže o možnom uvoľnení troch útočníkov. V prípade skúseného 31-ročného centra L. Hudáčeka sa to reálne podarilo."Hudy pôsobil v Slovane šesť sezón (2009-2015), má majstrovský titul z roku 2012 a s naším klubom zažil prvé tri sezóny v KHL. Na Spengler Cupe bude mať svoje 'slovanistické' číslo 90, k mužstvu sa pripojí priamo v Davose," uviedol HC Slovan Bratislava na fejsbúkovom profile.V aktuálnej sezóne mladší z bratov Hudáčkovcov nastúpil na 11 zápasov v KHL za Neftechimik Nižnekamsk. Potom nespokojný so svojou vyťaženosťou prestúpil do Lugana, kde však dopláca na vysoký počet cudzincov v tíme a pravidelne nehráva. Napriek tomu v desiatich zápasoch strelil osem gólov.Už bola zverejnená aj definitívna verzia hracieho kalendára Spengler Cupu 2021. HC Slovan Bratislava sa v skupine Torriani stretne s momentálne najlepším klubovým tímom Európy Frölunda Indians zo švédskeho Göteborgu a tiež s fínskym zástupcom KalPa Kuopio.V druhej skupine budú účinkovať domáci HC Davos, Sparta Praha a výber Bernu. Slovanisti nastúpia na prvý zápas v nedeľu 26. 12. o 15.10 h proti hráčom Frölundy.