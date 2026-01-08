|
Štvrtok 8.1.2026
Meniny má Severín
Denník - Správy
08. januára 2026
OLYMPIÁDA (ZOH 2026): Toto je nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie
Istú účasť mala šestica, ktorú vedenie reprezentácie oznámilo už v lete – obrancovia Černák, Fehérváry, Nemec a útočníci Tatar, Slafkovský a Pospíšil.
Zdieľať
V záverečnej nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo figurujú traja brankári, ôsmi obrancovia a štrnásti útočníci. Do kádra trénera Vladimíra Országha sa dostali gólmani Samuel Hlavaj, Adam Gajan a Stanislav Škorvánek, obrancovia Peter Čerešňák, Erik Černák, Martin Fehérváry, Martin Gernát, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin a Šimon Nemec. V útoku figurujú Peter Cehlárik, Dalibor Dvorský, Marek Hrivík, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Adam Liška, Oliver Okuliar, Martin Pospíšil, Pavol Regenda, Adam Ružička, Juraj Slafkovský, Matúš Sukeľ, Samuel Takáč a Tomáš Tatar.
V nominácii je deväť hráčov zo zámoria a deviati z českej extraligy. Nováčikom v reprezentačnom A-tíme je brankár Adam Gajan, prvýkrát od olympijskej kvalifikácie v lete 2021 sa v národnom drese predstaví útočník Adam Ružička.
Istú účasť mala šestica, ktorú vedenie reprezentácie oznámilo už v lete – obrancovia Černák, Fehérváry, Nemec a útočníci Tatar, Slafkovský a Pospíšil. „Cieľom trénerov bolo zložiť čo najsilnejšie mužstvo, ktoré Slovensko dokáže postaviť. Hlavnými kritériami boli kvalita, skúsenosti a momentálna výkonnosť. Nomináciu sme museli odovzdať skoro, verím však, že v nej nenastanú zmeny zo zdravotného hľadiska. Tréneri dlhodobo sledovali hráčov. Verím, že sme vybrali tých, ktorí nám pomôžu k čo najlepším výkonom nielen na základe našich očakávaní, ale aj tých fanúšikovských,“ uviedol generálny manažér Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan pre oficiálny web.
Vedenie teší záujem hráčov o účasť v reprezentácii. „Nemali sme ani jednu ospravedlnenku. Na druhej strane musím povedať, že výber bol ťažký. Nájdu sa aj takí hráči, ktorí by si zaslúžili ísť, bohužiaľ, nominácia sa nedá nafúknuť. Museli sme vybrať maximálne 25 mien. Pri výbere nám veľa napovedali minuloročné MS. Niečo nám prezradili prípravné turnaje ako Nemecký pohár či Vianočný Kaufland Cup. Potrebovali sme hľadieť na mnoho aspektov, napríklad, aby sme mali hráčov do presilovky, špecialistov na oslabenia, aby sme mali dostatok hráčov na fyzickú hru, ofenzívnych i defenzívnych obrancov. Aj preto sa niektoré mená nedostali do tímu. Každému jednému nominovanému sme pripravili jeho rolu pre tím,“ doplnil tréner Országh.
V nominácii figuruje viacero hráčov, ktorých trápia zdravotné problémy. Útočník Pospíšil ešte nezasiahol do prebiehajúcej sezóny, obranca Nemec absentuje od 12. decembra. „Martin bol dôležitý hráč tímu na MS 2024 v Ostrave. Podrobne sme sledovali jeho situáciu. Termín jeho nástupu sa viackrát posunul, verím, že v priebehu niekoľkých dní bude hrať a odohrá niekoľko zápasov pred tým, kým príde na olympiádu,“ poznamenal Šatan.
Do najcennejšieho dresu sa vrátil útočník Ružička, ktorý v minulosti po známom incidente a kontroverznom videu skončil v NHL. Odvtedy absentoval aj v reprezentácii, dve produktívne sezóny v Spartaku Moskva ho do nej vrátili. „Adam mal ťažké obdobie, ktoré prekonal. Z hokejovej stránky to potvrdzuje. Už vlani mal výbornú sezónu, v tejto potvrdzuje výbornú formu. Je to ofenzívny hráč, od ktorého si sľubujeme body a produktivitu,“ konštatoval Országh.
V nominácii figurujú traja hráči z KHL, ďalší dvaja hrajú najvyššiu súťaž vo Švédsku. Jediným zástupcom slovenskej extraligy je útočník Slovana Bratislava Takáč. „Už vlani na MS boli Matúš Sukeľ s Takáčom dobrou dvojičkou, akurát sa im nedarilo presadiť sa. Nemecký pohár im spolu s Oliverom Okuliarom naozaj sadol. Je možné, že budú hrať spolu aj na olympiáde, ich doterajšia spolupráca bola príkladná. Treba však dodať, že uvidíme, ako do chémie v tíme prehovoria ostatní hráči a čo nám ukážu tréningy,“ dodal Országh.
Hráči pôsobiaci v zámorí, najmä tí v NHL, sa budú môcť pripojiť k olympijským výberom v Miláne po spoločnom transfere až 8. februára. Preto každý tím môže do tohto termínu využiť v tréningu maximálne osem náhradníkov. Ide o hráčov, ktorí nie sú súčasťou oficiálnej nominácie. Pocestujú však s tímom do Milána a v prípade, že sa do začiatku turnaja ktokoľvek z oficiálneho zoznamu zraní, budú trénerom k dispozícii v pozícii zdravých náhradníkov. „Pravidlá olympijského turnaja dovoľujú vziať do dejiska tréningových hráčov. Vziať ich môžeme maximálne osem s tým, že budú s nami trénovať asi štyri-päť dní, potom budú musieť uvoľniť miesto hráčom zo zámoria,“ vysvetlil Šatan. Zoznam náhradníkov ešte nie je známy. „Rozprávame sa s hráčmi pravidelne. Každému sme oznámili naše rozhodnutie ohľadom nominácie. Navyše s nami pôjde jeden brankár, traja obrancovia a štyria útočníci. Všetci musia byť pripravení, pretože máme mesiac do štartu olympiády a zo zdravotného hľadiska sa môže hocičo prihodiť,“ povedal Országh.
Slováci budú štartovať na ZOH v pozícii obhajcov bronzových medailí. Na rozdiel od ZOH v Pekingu sa však na olympiáde zúčastnia aj hráči z NHL. „Našim cieľom bude pozitívne prekvapiť. Vieme, aký je systém turnaja, čo znamená, že minimálne jeden play off zápas hrať budeme, a to kvalifikačný duel o postup do štvrťfinále, ak by sa nám doň nepodarilo postúpiť priamo. Bude veľkou výzvou na silne obsadenom turnaji dostať sa do tejto fázy. V nej bude každý súper mimoriadne silný a bude pre nás veľkou výzvou pobiť sa s ním o víťazstvo,“ pripustil Šatan. „Chceme sa porovnávať s najlepšími, pretože si myslíme, že v tíme máme to najlepšie, čo v slovenskom hokeji aktuálne máme. Šport a olympiáda sú o súťaživosti, o tom, že každý zápas na tejto úrovni chcete vyhrať. Samozrejme, treba si zachovať realistický pohľad. Vieme, aké tímy prinesú naši súperi. Do Milána ideme odovzdať všetko, čo v nás je,“ doplnil Országh.
Nominácia SR na ZOH 2026 (6.- 22. februára):
brankári: Samuel Hlavaj (Iowa Wild), Adam Gajan (University of Minnesota), Stanislav Škorvánek (Hradec Králové)
obrancovia: Erik Černák* (Tampa Bay), Šimon Nemec* (New Jersey Devils), Martin Fehérváry* (Washington Capitals), Martin Gernát (Lokomotiv Jaroslavľ), Peter Čerešňák (Pardubice), Michal Ivan (Liberec), Patrik Koch, Martin Marinčin (obaja Třinec)
útočníci: Juraj Slafkovský*(Montreal Canadiens), Martin Pospíšil* (Calgary Flames), Tomáš Tatar* (EV Zug), Peter Cehlárik (Leksand), Dalibor Dvorský (St. Louis Blues), Marek Hrivík (Vítkovice), Libor Hudáček (Třinec), Miloš Kelemen (Pardubice), Adam Liška (Čerepovec), Oliver Okuliar (Skelleftea), Martin Pospíšil (Calgary Flames), Pavol Regenda (San Jose Sharks), Adam Ružička (Spartak Moskva), Matúš Sukeľ (Litvínov), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava)*
* - figurovali už v prvej šestke nominovaných
