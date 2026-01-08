|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 8.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Severín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. januára 2026
Basketbalisti Levíc (Patrioti Levice) prehrali doma s nemeckým Fitness First Würzburg Baskets 56:74
V sérii play in Ligy majstrov hranej na dve víťazstvá je stav vyrovnaný, o postupujúcom sa rozhodne v stredu 14. januára v Nemecku.
Zdieľať
Levičanom komplikoval zápas návrat Carra do zostavy súpera. Už od úvodu sa hral vyrovnaný basketbal a prvá štvrtina sa skončila výsledkom 18:18. V druhej si hostia postupne tvorili náskok a po polčase viedli 37:33.
Patrioti sa späť do vedenia nedostali, druhý polčas začali sekvenciou, ktorú vyhral nemecký tím 13:1. Pred záverečnou štvrtinou prehrávali 47:60. V posledných 10 minútach Würzburg svoj náskok ešte zvýšil a vynútil si rozhodujúci zápas v sérii o postup medzi 16 najlepších tímov Ligy majstrov.
Basketbal – Liga majstrov – 2. zápas play in:
Patrioti Levice – Fitness First Würzburg Baskets 56:74 (33:37)
zostava a body Levíc: McGill 12, Musič a Wesson po 11, Bojanovský 6, Dorsey 3 (Solčánsky 6, Kivimäki 5, Mawein 2)
Najviac bodov – Würzburg: Carr 20, Pjanic 16, Mintz a Stove po 10
TH: 23/15 – 14/11, fauly: 15 – 21, trojky: 5 – 11, rozhodovali: Zurapovič (Bos. a Herc.), Krejič (Slov.), Jurčevič (Chorv.), štvrtiny: 18:18, 15:19, 14:23, 9:14.
stav série: 1:1
3. zápas, streda 14. januára, 18.30 h: Fitness First Würzburg Baskets - Patrioti Levice
Prečítajte si tiež
OLYMPIÁDA (ZOH 2026): Toto je nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie