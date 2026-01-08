Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

08. januára 2026

Basketbalisti Levíc (Patrioti Levice) prehrali doma s nemeckým Fitness First Würzburg Baskets 56:74



V sérii play in Ligy majstrov hranej na dve víťazstvá je stav vyrovnaný, o postupujúcom sa rozhodne v stredu 14. januára v Nemecku.



Basketbalisti Levíc (Patrioti Levice) prehrali doma s nemeckým Fitness First Würzburg Baskets 56:74

Levičanom komplikoval zápas návrat Carra do zostavy súpera. Už od úvodu sa hral vyrovnaný basketbal a prvá štvrtina sa skončila výsledkom 18:18. V druhej si hostia postupne tvorili náskok a po polčase viedli 37:33.

Patrioti sa späť do vedenia nedostali, druhý polčas začali sekvenciou, ktorú vyhral nemecký tím 13:1. Pred záverečnou štvrtinou prehrávali 47:60. V posledných 10 minútach Würzburg svoj náskok ešte zvýšil a vynútil si rozhodujúci zápas v sérii o postup medzi 16 najlepších tímov Ligy majstrov.

Basketbal – Liga majstrov – 2. zápas play in:

Patrioti Levice – Fitness First Würzburg Baskets 56:74 (33:37)
zostava a body Levíc: McGill 12, Musič a Wesson po 11, Bojanovský 6, Dorsey 3 (Solčánsky 6, Kivimäki 5, Mawein 2)
Najviac bodov – Würzburg: Carr 20, Pjanic 16, Mintz a Stove po 10
TH: 23/15 – 14/11, fauly: 15 – 21, trojky: 5 – 11, rozhodovali: Zurapovič (Bos. a Herc.), Krejič (Slov.), Jurčevič (Chorv.), štvrtiny: 18:18, 15:19, 14:23, 9:14.
stav série: 1:1

ďalší program play in fázy Ligy majstrov 2025/2026 /hrá sa na dva víťazné zápasy/:

3. zápas, streda 14. januára, 18.30 h: Fitness First Würzburg Baskets - Patrioti Levice

<< predchádzajúci článok
OLYMPIÁDA (ZOH 2026): Toto je nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie

