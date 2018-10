Olympiádou odštartovala októbrová Akadémia európskeho seniora

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Banská Bystrica 4. októbra (TASR) – Obľúbenou olympiádou seniorov, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok v priestoroch Základnej školy Golianova v Banskej Bystrici, odštartovala Akadémia európskeho seniora. Mesto ju organizuje vždy v októbri - Mesiaci úcty k starším a aktuálny 18. ročník má prívlastok európsky. Do športových disciplín sa v tomto roku zapojili i seniori z českého partnerského mesta Hradec Králové.Ako priblížila hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Mojžišová, hoci sa podujatie zameriava na skôr narodených Banskobystričanov, do aktivít, ktoré sa viažu na Európsky rok kultúrneho dedičstva, sa zapojila i mladšia generácia.reagoval primátor Ján Nosko.Celomesačná akadémia má v programe akcie, ktoré zdôrazňujú, že kultúrne dedičstvo je nenahraditeľným zdrojom poznania našej minulosti.Seniori sa každý októbrový utorok od 10. do 11. h môžu vybrať za poznaním histórie do Matejovho domu Stredoslovenského múzea. Dozvedia sa tiež to, aký význam predstavovali symbolické kľúče od mesta, prečo sa odovzdávali ako dar významným návštevám, o Banskobystričanoch na ďalekých cestách v prvej polovici 19. storočia či o histórii fajkárskeho remesla.Ak 17. októbra navštívia Tihányiovský kaštieľ, budú vedieť viac o ríši hmyzu a v Zelenej sieni Thurzovho domu na nich 22. októbra čakajú zaujímavosti, ktoré priblížia lesk a slávu Thurzovcov.Ďalšie podujatia sú zamerané i na tanec, 24. októbra sa môžu starší ľudia zdokonaliť na kurze spoločenského tanca, čo využijú na tanečno-spoločenskej zábave Čaj o piatej, ktorá sa chystá na 28. októbra v Robotníckom dome.dodala Mojžišová.