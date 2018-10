Žiga: EK potvrdila naše kroky pri investičných stimuloch pre Jaguar

Na archívnej snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 4. októbra (TASR) – Európska komisia (EK) svojím rozhodnutím potvrdila správnosť krokov Slovenskej republiky pri poskytnutí investičných stimulov automobilke Jaguar Land Rover (JLR), uviedol vo štvrtok minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD). Komisia podľa neho skonštatovala, že boli vytvorené všetky podmienky na to, aby nebola ohrozená hospodárska súťaž v rámci Európskej únie (EÚ) a Slovensko mohlo zároveň zabojovať, aby investor neodišiel do Mexika.Komisia vo štvrtok dospela k záveru, že investičná pomoc Slovenska pre Jaguar Land Rover je v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci.skonštatoval Žiga. Podľa neho je to dobrá správa pre Slovensko, pre Nitru aj pre slovenský priemysel.Investičné stimuly boli podľa Žigu poskytnuté automobilke, aby neodišla do Mexika.dodal minister s tým, že JLR už bude môcť tieto peniaze čerpať. V krátkom čase bude podľa neho výroba oficiálne otvorená.Podľa ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD) bude kapitola ministerstva hospodárstva disponovať v najbližších rokoch čiastkami, ktoré postupne sľub investičnej pomoci naplnia. Otázka investičných stimulov je zároveň podľa neho veľmi citlivou záležitosťou. Ako dodal, tento výsledok nie je vôbec samozrejmý ani z toho dôvodu, že ide v podstate o britskú firmu.zdôraznil Kažimír.Šéf rezortu hospodárstva doplnil, že pôjde o jediný závod automobilky JLR v EÚ.uzavrel Žiga.