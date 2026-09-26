Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 26.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Edita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

26. septembra 2026

Olympijská medailistka v atletike z Paríža má dočasný dištanc. Čím sa previnila proti antidopingovým pravidlám?


Tagy: OH 2024 v Paríži

Francúzska prekážkarka nezabezpečila antidopingovým úradom oznámenie o svojej aktuálnej polohe. Francúzska prekážkarka Cyrena Sambová-Mayelaová, ktorý získala striebro na OH 2024 v Paríži na 100 m ...



Zdieľať
doping samba mayela_33376 676x451 26.9.2026 (SITA.sk) - Francúzska prekážkarka nezabezpečila antidopingovým úradom oznámenie o svojej aktuálnej polohe.


Francúzska prekážkarka Cyrena Sambová-Mayelaová, ktorý získala striebro na OH 2024 v Paríži na 100 m prekážok, je dočasne suspendovaná. Dvadsaťpäťročná športovkyňa totiž nezabezpečila antidopingovým úradom oznámenie o svojej aktuálnej polohe. Podľa informácií zverejnených Jednotkou pre integritu atletiky (AIU) platí zákaz od 18. septembra a hrozí jej až dvojročné pozastavenie činnosti.

Sambová-Mayelaová v auguste absentovala na ME v Birminghame pre zranenie a prostredníctvom svojho zástupcu zdôraznila, že nikdy nebola pozitívne testovaná na zakázané látky. Problém sa týka výhradne administratívnych povinností spojených s oznamovaním aktuálnej polohy a nie užitia zakázaných substancií.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Cyrena Sambová-Mayelaová stále reaguje v rámci stanovených časových limitov a plne spolupracuje s úradmi. Z dôvodu rešpektu k prebiehajúcemu konaniu neplánuje ďalšie verejné vyjadrenia," uviedol jej zástupca pre AFP.

Elitní športovci majú prísne pravidlá, ktoré ich zaväzujú oznamovať antidopingovým orgánom svoje denné umiestnenie – či už na tréningových kempoch, alebo počas cestovania. Toto pravidlo slúži na zabezpečenie efektívneho vykonávania neohlásených dopingových testov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Nesplnenie týchto povinností trikrát v priebehu jedného roka môže viesť k sankciám, ktoré obsahujú aj dvojročný zákaz činnosti.


Zdroj: SITA.sk - Olympijská medailistka v atletike z Paríža má dočasný dištanc. Čím sa previnila proti antidopingovým pravidlám? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: OH 2024 v Paríži
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Manchester City bol uznaný za vinný zo 114 porušení finančných pravidiel Premier League. Padol už trest?

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 