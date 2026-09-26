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26. septembra 2026
Olympijská medailistka v atletike z Paríža má dočasný dištanc. Čím sa previnila proti antidopingovým pravidlám?
Tagy: OH 2024 v Paríži
Francúzska prekážkarka nezabezpečila antidopingovým úradom oznámenie o svojej aktuálnej polohe. Francúzska prekážkarka Cyrena Sambová-Mayelaová, ktorý získala striebro na OH 2024 v Paríži na 100 m ...
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26.9.2026 (SITA.sk) - Francúzska prekážkarka nezabezpečila antidopingovým úradom oznámenie o svojej aktuálnej polohe.
Francúzska prekážkarka Cyrena Sambová-Mayelaová, ktorý získala striebro na OH 2024 v Paríži na 100 m prekážok, je dočasne suspendovaná. Dvadsaťpäťročná športovkyňa totiž nezabezpečila antidopingovým úradom oznámenie o svojej aktuálnej polohe. Podľa informácií zverejnených Jednotkou pre integritu atletiky (AIU) platí zákaz od 18. septembra a hrozí jej až dvojročné pozastavenie činnosti.
Sambová-Mayelaová v auguste absentovala na ME v Birminghame pre zranenie a prostredníctvom svojho zástupcu zdôraznila, že nikdy nebola pozitívne testovaná na zakázané látky. Problém sa týka výhradne administratívnych povinností spojených s oznamovaním aktuálnej polohy a nie užitia zakázaných substancií.
"Cyrena Sambová-Mayelaová stále reaguje v rámci stanovených časových limitov a plne spolupracuje s úradmi. Z dôvodu rešpektu k prebiehajúcemu konaniu neplánuje ďalšie verejné vyjadrenia," uviedol jej zástupca pre AFP.
Elitní športovci majú prísne pravidlá, ktoré ich zaväzujú oznamovať antidopingovým orgánom svoje denné umiestnenie – či už na tréningových kempoch, alebo počas cestovania. Toto pravidlo slúži na zabezpečenie efektívneho vykonávania neohlásených dopingových testov.
Nesplnenie týchto povinností trikrát v priebehu jedného roka môže viesť k sankciám, ktoré obsahujú aj dvojročný zákaz činnosti.
Zdroj: SITA.sk - Olympijská medailistka v atletike z Paríža má dočasný dištanc. Čím sa previnila proti antidopingovým pravidlám? © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzska prekážkarka Cyrena Sambová-Mayelaová, ktorý získala striebro na OH 2024 v Paríži na 100 m prekážok, je dočasne suspendovaná. Dvadsaťpäťročná športovkyňa totiž nezabezpečila antidopingovým úradom oznámenie o svojej aktuálnej polohe. Podľa informácií zverejnených Jednotkou pre integritu atletiky (AIU) platí zákaz od 18. septembra a hrozí jej až dvojročné pozastavenie činnosti.
Sambová-Mayelaová v auguste absentovala na ME v Birminghame pre zranenie a prostredníctvom svojho zástupcu zdôraznila, že nikdy nebola pozitívne testovaná na zakázané látky. Problém sa týka výhradne administratívnych povinností spojených s oznamovaním aktuálnej polohy a nie užitia zakázaných substancií.
"Cyrena Sambová-Mayelaová stále reaguje v rámci stanovených časových limitov a plne spolupracuje s úradmi. Z dôvodu rešpektu k prebiehajúcemu konaniu neplánuje ďalšie verejné vyjadrenia," uviedol jej zástupca pre AFP.
Elitní športovci majú prísne pravidlá, ktoré ich zaväzujú oznamovať antidopingovým orgánom svoje denné umiestnenie – či už na tréningových kempoch, alebo počas cestovania. Toto pravidlo slúži na zabezpečenie efektívneho vykonávania neohlásených dopingových testov.
Nesplnenie týchto povinností trikrát v priebehu jedného roka môže viesť k sankciám, ktoré obsahujú aj dvojročný zákaz činnosti.
Zdroj: SITA.sk - Olympijská medailistka v atletike z Paríža má dočasný dištanc. Čím sa previnila proti antidopingovým pravidlám? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: OH 2024 v Paríži
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