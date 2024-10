Olympijská šampiónka hrá v pôsobivej forme, tenistka Čchin-wen Čeng vyhrala turnaj v Tokiu

Bilancia po Wimbledone

Ťažká konkurencia

27.10.2024 (SITA.sk) - Zatiaľ čo ostatné tenistky odpočívajú a na Turnaj majsteriek vo dvojhre sa pripravujú v tréningovom procese, Číňanka Čchin-wen Čeng sa pred premiérou na prestížnej záverečnej akcii sezóny chystala v súťažnom móde. A bola úspešná. Olympijská šampiónka z Paríža vyhrala turnaj WTA 500 v Tokiu, keď vo finále zvíťazila nad Američankou Sofiou Keninovou 7:6 (5), 6:3.Týmto triumfom si definitívne zabezpečila účasť na turnaji WTA Finals, ktorý sa bude konať od 2. do 9. novembra v saudskoarabskom Rijáde. Čchin-wen Čeng, aktuálne siedma hráčka rebríčka WTA, dominovala v celom priebehu tokijského finále, keď počas neho „nasúkala“ 16 es a čelila iba jedinému brejkbalu.Pre 22-ročnú čínsku kométu svetového tenisu je to tretí turnajový triumf v tomto kalendárnom roku a prvý na tvrdom povrchu od vlaňajšieho víťazstva v Kuang-čou. Po Wimbledone má Čchin-wen Čeng bilanciu 28:4, vrátane pôsobivého ťaženia počas ázijskej časti tenisovej sezóny (12:2).„Naozaj si cením, že som bola schopná presadiť sa stať sa šampiónkou v Tokiu. Od 19 rokov som mala tento sen. Tvrdo som o to bojovala. V roku 2022 sa mi to tesne nepodarilo, keď som prehrala vo finále. O to šťastnejšia som teraz,“ povedala Číňanka podľa webu WTA.Smerom k turnaju WTA Finals doplnila: „Všetky hráčky v Rijáde bude naozaj ťažké poraziť. Od prvého zápasu sa musím sústrediť. Bude to moja premiéra na tomto podujatí. Uvidíme, ako to nakoniec dopadne.“Okrem Čchin-wen Čeng sa v Saudskej Arábii vo dvojhre predstavia Iga Swiateková