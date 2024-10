Lučenec to dokázal. Mimel vyhral nad maltským súperom a dostal sa tak do elitnej fázy Ligy majstrov

Ďalší postup pre Lučencanov

Stratili vybojovaný náskok

27.10.2024 (SITA.sk) - Hráči Mimel Lučenec výsledkovo zvládli aj tretie vystúpenie skupinovej fázy futsalovej Ligy majstrov. Po víťazstvách nad fínskym tímom Akaa (5:2) a gruzínskym Georgians Tbilisi (1:0) si v sobotu poradili s maltským Luxol St. Andrews 3:2 a v 7. skupine obsadili konečné 1. miesto.To pre Lučenčanov znamená postup ďalej. Súboj proti Malťanom bol napokon priamym duelom o prienik do ďalšej fázy. Obe mužstvá mali pred stretnutím na konte šesť bodov.Hoci Malta na futbalovej scéne patrí k trpaslíkom, vo futsale to tak nie je. Klub Luxol St. Andrews si už zahral v elitnej fáze LM v ročníku 2022/2023. Na Slovensko cestoval ako skúsený tím, nemusel hrať v kvalifikácii.Lučenec v aktuálnej sezóne v domácej súťaži ešte nenašiel premožiteľa a po štyroch kolách vedie tabuľku s impozantným skóre 21:4. A úspešný štart do sezóny okorenil premiérovým postupom do elitnej fázy futsalovej Ligy majstrov.Päťnásobní slovenskí futsaloví šampióni to nakoniec zvládli, hoci proti maltskému súperovi stratili rýchlo vybojovaný dvojgólový náskok. Víťazný gól Lučenca napokon strelil v 29. minúte Róbert Greško.