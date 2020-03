Olympijské hry v Tokiu by sa na budúci rok mohli konať aj skôr než v lete, pripúšťa šéf MOV

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.3.2020 - Prezident MOV Thomas Bach pripustil, že OH v japonskom Tokiu preložené na rok 2021 by sa nemuseli konať v lete, ako to bolo naplánované na rok 2020. Hľadanie nového termínu je podľa neho vecou obetí a kompromisov, v hre je údajne aj májový termín.