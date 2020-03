Sezóna v zámorskej profilige sa tak skoro neobnoví, tvrdí šéf lekárskej komisie NHL

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.3.2020 - Zámorské hokejové profisúťaže sa tak skoro neobnovia. Myslí si to šéf lekárskej komisie NHL Winne Meeuwisse. Tvrdí, že situácia s koronavírusom v Severnej Amerike sa ešte zďaleka nezlepšuje."Vírus prudko akceleruje, predpovedať, kedy sa bude môcť začať hrať hokej, sa nedá," uviedol Meeuwisse.Pozitívne podľa neho je skutočnosť, že dosiaľ boli testovaní na ochorenie COVID-19 iba dvaja hráči NHL. Lekársky expert verí, že súčasná nariadená izolácia zabráni ďalšiemu rozširovaniu vírusu medzi hokejistami a zamestnancami klubov. Tí majú nariadenú domácu karanténu do 4., resp. 6. apríla."Aktuálne neexistuje časový harmonogram, kedy by hráči mohli začať pracovať v malých skupinách alebo sa hlásiť do spoločných hromadnejších tréningov. Rovnako si nedovolíme predpovedať, či by sa po prípadnom reštarte sezóny hrali zápasy s divákmi alebo pred prázdnymi tribúnami," doplnil šéflekár NHL.Aj zástupca komisára NHL Bill Daly tvrdí, že stále neexistuje termín možného pokračovania NHL. Keďže príslušné autority v USA do polovice mája odporučili neorganizovať podujatia s viac ako 50 osobami, tak skoro to zrejme nebude.Vedenie profiligy a zástupcovia hráčskej asociácie NHLPA situáciu priebežne monitorujú a keď budú vedieť viac, budú všetky strany informovať o ďalšom postupe.