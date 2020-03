Olympijskú pochodeň v Grécku napokon neprevezmú deti z Japonska, rozhodli organizátori OH 2020

Deti na ceremoniál nepošlú

Prípravy na OH 2020 pokračujú

6.3.2020 (Webnoviny.sk) - Organizátori OH 2020 v japonskom Tokiu sa rozhodli výraznejšie skresať rozsah ceremoniálu prevzatia olympijského ohňa z Grécka. Oheň slávnostne zapália v Olympii 12. marca, o sedem dní neskôr by mali pochodeň prevziať Japonci a 20. marca doručiť do "krajiny vychádzajúceho slnka".Pôvodne sa na tomto akte malo podieľať 140 detí, no tie napokon do Európy nevycestujú. Dôvodom sú bezpečnostné opatrenia pred šírením nového koronavírusu. V piatok prvého nakazeného potvrdili aj na Slovensku."Nebolo jednoduché rozhodnúť, či deti poslať na tento ceremoniál," ozrejmil prezident organizačného výboru OH 2020 Joširo Mori. Na japonskej pôde príde pochodeň na základňu protivzdušnej obrany Mijagi na severe krajiny.Podľa Moriho prijímanie náročných rozhodnutí v súvislosti so šírením nového koronavírusu spôsobuje, že on sám sa cíti "ešte silnejším, že to nebude prehraný boj". "Je však samozrejmé, že máme obavy," doplnil."Naša vláda robí všetky možné opatrenia v boji so situáciou, aj vedci bojujú s výzvami. Verím v silu ľudstva a v úsilie po celom svete. To však neznamená, že budeme len čakať a dúfať," poznamenal Mori.Podľa šéfa OH 2020 prípravy na podujatie pokračujú podľa plánu napriek obavám z možného zrušenia, preloženia či odloženia.Cesta olympijskej pochodne v Japonsku sa začne 26. marca vo Fukušime a jej koniec bude 24. júla na Novom národnom štadióne v Tokiu. V rovnakom dejisku sa budú od 25. augusta konať aj paralympijské hry. V Japonsku v súvislosti s novým koronavírusom zaznamenali 12 obetí.