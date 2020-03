Ronaldinho spolu s bratom cestovali na pasy s pozmenenými údajmi, vyviazli však bez trestu

Ronaldinho mal zákaz opustiť krajinu

Pasy boli pravé, ale so zlými údajmi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.3.2020 (Webnoviny.sk) - Niekdajší virtuóz futbalových trávnikov Brazílčan Ronaldinho síce vycestoval do Paraguaja na pas s pozmenenými údajmi, no v juhoamerickej krajine sa napokon vyhol trestu.Tridsaťdeväťročný bývalý futbalista a jeho brat Robert priznali pochybenie a súhlasili s alternatívnym trestom, ktorým bude pravdepodobne finančná pokuta v prospech niektorej z miestnych charít. Informuje o tom portál BBC.com.Ronaldinho a jeho brat mali od roku 2018 zákaz opustiť rodnú krajinu, pretože odmietli zaplatiť vysoké nedoplatky na daniach z nehnuteľnosti.Podľa CNN však dvojnásobný najlepší svetový futbalista roka už má od októbra 2019 svoje pasy späť a môže cestovať. Ronaldinho okrem brazílskeho vlastní aj španielsky pas.Bratská dvojica opustila brazílske Sao Paulo v stredu, na letisku Guarulhos použili svoje brazílske pasy. Pri príchode do paraguajského Asunciónu sa však legitimovali cestovnými dokladmi Paraguaja. Paraguajský pas údajne dostali ako dar.Dôvodom cesty Ronaldinha do Paraguaja je propagácia futbalistovej knihy a účasť na kampani určenej podpore deťom zo znevýhodneného prostredia.Krátke vyšetrovanie ukázalo, že pasy bratského dua sú pravé, no boli na nich pozmenené údaje.