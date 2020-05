Olympijský a športový výbor je z vyhlásenia vlády sklamaný, chýba v ňom množstvo konkrétnych bodov

Očakávania boli vyššie

Pripravujú vlastné vyhlásenie

6.5.2020 (Webnoviny.sk) - Aj keď sa lídri novej vládnej štvorkoalície po predstavení svojho zásadného dokumentu potľapkávali po pleciach, že ide o dosiaľ najkvalitnejšie spracované Programové vyhlásenie vlády (PVV), športové hnutie zostalo sklamané. V oblasti športu, ktorému je venovaných bez nadpisu len 205 slov, v ňom chýba množstvo konkrétnych bodov.Zhodli sa na tom v Debatách o športe prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel a štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Ivan Husár."S ministerstvom sme hovorili aj o infraštruktúre, pohybových aktivitách detí a mládeže. Je to celý súbor opatrení, ktoré sa mohli objaviť v Programovom vyhlásení vlády. Naše očakávania boli oveľa vyššie, chýba mi tam množstvo konkrétnych bodov. Verím, že to nie je prekážka na to, aby sme napĺňali spoločné ciele v rámci celého športového hnutia aj bez zahrnutia v PVV,“ reagoval prezident SOŠV Anton Siekel v tlačovej správe SOŠV.Slovenský olympijský a športový výbor v kooperácii s ministerstvom pripravil pre vládny dokument viaceré návrhy. Jedným z nich bola aj Národná koncepcia športu na obdobie 2020 až 2030. Tento materiál by mal popisovať, kam sa chce slovenský šport v nasledujúcich rokoch dostať a s akými prostriedkami môže pracovať. "Aktualizácia takého dokumentu nám momentálne chýba a je potrebné ju vypracovať," doplnil Siekel.Podľa nominanta SAS Ivana Husára nedostatočný priestor v Programovom vyhlásení vlády nemusí znamenať, že sa šport ocitne na chvoste záujmu tejto vládnej koalície. Na druhej strane Husár chápe, že súčasné PVV sa rodilo v náročnom období pandémie koronavírusu, čiže kompetentným chýbal štandardný režim na prípravu."Už rok funguje na Slovensku pozícia štátneho tajomníka a to je signál, že šport by nemusel byť na chvoste. Programové vyhlásenie vlády neuspokojilo verejnosť tak, ako by to ľudia očakávali. Pôvodne sme tam chceli mať 14-15 bodov, čo bolo úvodné zadanie. Dali sme to pripomienkovať SOŠV, antidopingovej agentúre, NŠC aj poslancom. Ešte dva dni pred jeho vyhlásením bolo PVV pre oblasť športu zredukované na dve strany, čo bolo možno iba 150 znakov. Nakoniec ich je 250... ," zamyslel sa Husár a pokračoval: "Pripravujeme vlastné programové vyhlásenie za školstvo, vedu a mládež. Tam bude spomenutý širší okruh tém, ktoré chceme presadiť. Súčasné PVV tejto vlády ovplyvnila ťažká doba. Ľudia, ktorí o tom rozhodovali, mali na hlave úplne iné starosti. V tejto chvíli to musíme akceptovať."Štátny tajomník MŠVVaŠ v krátkosti vymenoval základné priority strany SAS pre rozvoj športu na Slovensku. "Je to podobné ako v prípade ďalších opozičných, teraz už vládnych strán - zabrániť nesystémovému financovaniu, ambícia zamerať Fond na podporu športu na infraštruktúru, upozorniť na dôležitosť väčšej podpory športujúcej mládeže a širokých más. Šport nemá prívlastok len vrcholový a na to sa doteraz u nás chronicky zabúdalo."