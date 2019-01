Olympijský a športový výbor má novú spoluprácu so značkou oblečenia

Na archívnej snímke prezident SOŠV Anton Siekel. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 29. januára (TASR) - Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) začal v horizonte príprav na OH 2020 v Tokiu spoluprácu so športovou značkou 4F. Tá pripraví kolekciu oblečenia nielen na budúcoročné vrcholné podujatie, ale už aj na zimný Európsky olympijský festival mládeže.EYOF Sarajevo & East Sarajevo 2019 sa uskutoční od 10. do 15. februára a Slovensko bude v Bosne a Hercegovine reprezentovať 45 športovcov (31 chlapcov a 14 dievčat) a celkovo 71 členov výpravy.povedal prezident SOŠV Anton Siekel.Dizajn olympijského oblečenia nadviaže na čičmiansky vzor, ktorý je známy už z predchádzajúcich účastí pod piatimi kruhmi. Výbor ho však chce rozšíriť aj o ďalšie národno-kultúrne prvky. Na tvorbe kolekcie sa podieľali aj samotní reprezentanti vrátane strelkyne a členky Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Danky Bartekovej.uviedla Barteková.dodala ďalšia olympijská medailistka v športovej streľbe Zuzana Rehák-Štefečeková.