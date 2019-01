Treťoligový tréner v Taliansku inzultoval kolegu. Suspendovali ho

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 29. januára (TASR) - Vedenie tretej najvyššej talianskej futbalovej súťaže potrestalo trénera AS Lucchese Giancarla Favarina zákazom činnosti na päť mesiacov za napadnutie svojho kolegu. V závere nedeľňajšieho ligového zápasu s Alessandriou udrel hlavou kormidelníka Gaetana Mancina.Podľa stanoviska riadiaceho orgánu Serie C bude Favarin suspendovaný do 30. júna. Okrem fyzickej inzultácie sa dopustil aj ďalšieho hrubého nešportového správania, keď dokonca svojich hráčov nabádal, aby "súperom polámali nohy". Napriek trestu sa vedenie Lucchese postavilo na stranu svojho trénera:"Obeť" Favarinovho útoku Mancino dostal za agresívne a provokatívne správanie dištanc na dva zápasy.