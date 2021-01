Olympijský medailista Klete Keller má problém, podieľal sa na násilnostiach v Kapitole

V bunde olympijského tímu

Po úspechoch prišla chudoba

14.1.2021 (Webnoviny.sk) - Päťnásobný olympijský medailista v plávaní Američan Klete Keller čelí obvineniu z účasti na minulotýždňových násilnostiach v sídle amerického Kongresu - washingtonskom Kapitole.Aktuálne 38-ročný Keller reprezentoval USA na OH v rokoch 2000, 2004 a 2008, na jeho konte spod piatich kruhov sú dve zlaté, dve strieborné a jedna bronzová medaila.Videozáznamy odhalili, že aj niekdajší plavec sa podieľal na násilnom vniknutí do priestorov vládnej budovy, počas ktorého zahynulo päť osôb.Zatiaľ nie je známe, či Kellera už zatkla polícia. Počas incidentu mal mať na sebe bundu amerického olympijského tímu.V stredu 6. januára tisíce priaznivcov dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa vniklo do priestorov Kapitolu, v ktorom zasadali jeho obe komory a mali formálne potvrdiť víťazstvom Joea Bidena v minuloročných prezidentských voľbách.Agentúre AP sa nepodarilo kontaktovať niekdajšieho športovca, aby sa k situácii vyjadril."Rešpektujeme práve na súkromie jednotlivcov či skupín nenásilne protestovať, v žiadnom prípade však neschvaľujeme minulotýždňové udalosti z Kapitolu," znelo krátko vyjadrenie organizácie USA Swimming bez akejkoľvek reakcie na to, že Keller bol súčasťou organizácie a kariéru ukončil po OH 2008 v Pekingu.Rodák z Las Vegas sa v minulosti v podcaste Olympijského kanála sťažoval, že napriek úspechom na športovom poli je teraz len chudobným zamestnancom a prezentoval pocit, že je v tomto smere nedocenený.Agentúra AP pripomenula, že Keller mal problémy aj v osobnom živote a po rozvode býval desať mesiacov v aute. Na základe verdiktu súdu sa tiež nemohol stýkať so svojimi deťmi.Vyzdvihol však pomoc rodiny pri snahe preniesť sa cez ťažké časy.