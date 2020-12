Olympijský oheň vyštartuje z Fukušimy, štafeta prejde všetkými prefektúrami Japonska

Hry museli odložiť pre koronavírus

Oheň už horel

15.12.2020 (Webnoviny.sk) - Štafetový beh s ohňom pred začiatkom budúcoročných olympijských hier v Tokiu už pozná dátum svojho štartu. Stane sa tak 25. marca 2021 v japonskej prefektúre Fukušima. Úvodné metre absolvujú vo futbalovom tréningovom centre J-Village, ktoré slúžilo ako ústredie krízového manažmentu počas jadrovej katastrofy v marci 2011.Pôjde o desaťročné pripomenutie smutných okamihov, keď silné zemetrasenie a následné prívalové vlny cunami zničili mnoho budov a spôsobili vážnu haváriu v tamojšej jadrovej elektrárni. O život vtedy prišlo 18 500 ľudí.Olympijské hry v Tokiu sa mali pôvodne konať v roku 2020, ale celosvetová pandémia koronavírusu si vyžiadala ich jednoročný odklad na leto 2021.Nový termín športového sviatku pod piatimi kruhmi v Tokiu je 23. 7. - 8. 8. 2021 a Japonci sľubujú, že napriek takmer istým reštrikčným opatreniam sa najlepší športovci sveta zídu v ich metropole. Následne v dňoch 24. 8. - 5. 9. 2021 sa v Tokiu uskutočnia paralympijské hry.Pochodeň s olympijským ohňom povedie cez všetkých 47 prefektúr a 859 miest a obcí Japonska. Trvať by to malo 121 dní. Cieľovou stanicou štafety so symbolom hier starých Grékov bude 23. júla vynovený olympijský štadión v Tokiu.Detaily trasy zverejnia v polovici februára 2021. Beh s olympijským ohňom budú sprevádzať rôzne opatrenia, aby sa zamedzilo šíreniu koronavírusu. Uvádza to portál ORF.Olympijský oheň už tento rok v marci zapálili v kolíske olympiád Grécku a dokonca sa aj letecky prepravil do Japonska. A to na vojenskú základňu v provincii Mijagi. Neskôr však organizátori po oficiálnom presunutí OH na rok 2021 stopli aj štafetu s pochodňou.