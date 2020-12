Spišská Nová Ves sa dohodla na zmluve s brankárom Marcelom Melicherčíkom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.12.2020 (Webnoviny.sk) - Účastník SHL HK Spišská Nová Ves hlási posilu na brankárskom poste. Na Spiši sa do konca tejto sezóny dohodli na zmluve s brankárom Marcelom Melicherčíkom.Tridsaťtriročný rodák z Popradu má za sebou majstrovský titul v Košiciach, ale aj angažmány v českých kluboch Sparta Praha či Bilí Tygři Liberec, resp. talianskom účastníkovi niekdajšej EBEL /aktuálne ICE Hockey League/ HC Bolzano. V uplynulej sezóne odchytal päť zápasov za Banskú Bystricu."Všetci v klube si uvedomujeme, že základným stavebným kameňom k naplneniu cieľov je kvalitná brankárska dvojica. Preto sme veľmi radi, že sa nám podarilo aj vďaka ochote nášho silného sponzora, dotiahnuť spoluprácu so skúseným Marcelom Melicherčíkom, ktorý podpísal zmluvu do konca sezóny. Od Marcela očakávame, že nadviaže na svoje kvalitné výkony z posledných sezón a prinesie nášmu tímu potrebnú rozvahu a pokoj v bránkovisku. "Blcha" má za sebou vynikajúcu kariéru, v ktorej pôsobil v kvalitných zahraničných ligách a obliekal si aj dres národného mužstva," informovalo vedenie HK Spišská Nová Ves na svojom facebookovom profile.Spišiakom aktuálne patrí v SHL piata priečka so ziskom 16 bodov z deviatich zápasov. Najbližšie sa Spišská Nová Ves predstaví v stredu 16. 12. na domácom ľade proti Leviciam.