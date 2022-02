Olympijský rekord, šieste zlato a zápis do histórie. Wüstová odíde na vrchole (video)

Wüstová sa zapísala do olympijskej histórie

Elitná skupina športovcov

Na jej rozhodnutí sa nič nemení

7.2.2022 - Dvanásť medailí a z toho šesť zlatých, to všetko na piatich zimných olympijských hrách. Táto mimoriadne úspešná vizitka patrí 35-ročnej holandskej rýchlokorčuliarke Ireen Wüstovej.Pondelkovým triumfom na 1500 m v Pekingu sa stala prvou športovkyňou so ziskom zlatej medaily na piatich rozličných olympijských hrách.Zároveň sa stala najviac dekorovanou rýchlokorčuliarkou v olympijskej histórii. Šesť zlatých, päť strieborných a jednu bronzovú medailu vybojovala v rozpätí 16 rokov od ZOH v Turíne 2006 po Peking 2022. Navyše, zo šiestich zlatých medailí je až päť z individuálnych disciplín na 3000 a 1500 m, iba jedna je produktom tímovej štafety."Neviem vysvetliť, prečo sa mi na veľkých podujatiach tak darí. Asi je v tom čosi magické. Je to výnimočný úspech, ale zatiaľ mi to všetko nedochádza. Spýtajte sa na moje pocity o desať dní. Momentálne mám v hlave emocionálny zmätok," uviedla Wüstová."Wüstová bola až dosiaľ súčasťou elitnej skupiny zimných a letných športovcov, ktorí získali individuálne zlaté na štyroch olympijských hrách. Patria sem športové ikony ako Michael Phelps, Carl Lewis a Al Oerter. Britský veslár Steve Redgrave získal zlaté medaily na piatich olympijských hrách, ale každé z týchto víťazstiev prišlo ako súčasť dvoj- alebo štvorčlenných tímov," upozornila agentúra AP.Wüstová obhájila titul na 1500 m, pričom časom 1:53,28 s utvorila olympijský rekord. Striebro si vybojovala Japonka Miho Takagiová (1:53,72) a bronz má ďalšia Holanďanka Antoinette de Jongová (1:54,82)."Olympijský rekord na tejto trati je úžasný. Bola som naozaj rýchla. Som na seba naozaj hrdá, že som v najdôležitejšom momente vydala zo seba svojich najlepších 1500 m," pochválila sa staronová olympijská víťazka.Zároveň priznala, že historický zápis a celkovo dvanásta medaila zo ZOH nebude mať vplyv na jej rozhodnutie odísť po ZOH 2022 do športového dôchodku."Dala som tomuto športu všetko a som na to hrdá. Ale nič sa nemení, odídem na vrchole," doplnila Wüstová.