Slovenskí hokejisti v Pekingu podľahli Nemcom, anticovidové pravidlá dali viacerým hráčom stopku

Nebol to klasický zápas

Niektoré veci musia ešte zlepšiť

7.2.2022 - Slovenskej hokejovej reprezentácii nevyšla generálka na zápasy olympijského turnaja na ZOH 2022 v čínskom Pekingu.Zverenci trénera Craiga Ramsayho totiž v príprave podľahli obhajcom striebra Nemcom 3:5, pričom do duelu nemohli podľa anticovidových pravidiel zasiahnuť viacerí hráči, na slovenskej strane Miloš Roman, Mislav Rosandič, Michal Krištof, Branislav Konrád a Peter Čerešňák.Chýbal aj Peter Cehlárik, ktorý by však už nemal chýbať na utorkovom tréningu Slovákov.Nešlo ani tak o klasický duel, keďže sa odohrali len dve tridsaťminútovky plus päťminútové predĺženie s troma korčuliarmi na oboch stranách. Duel viedli asistenti trénerov z oboch výberov, na slovenskej strane tréner brankárov Ján Lašák."Tímy hrali v tréningových dresoch bez štátnych symbolov s náhodne pridelenými číslami," informuje oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).Slováci sa pod piatimi kruhmi v čínskej metropole predstavia v základnej C-skupine -SEČ vyzvú, o deň neskôr v rovnakom časeNasledovať budú vyraďovacie súboje.Slovenskí hokejisti v pondelok v prvej polovici duelu 2:1 aj 3:2, ale Nemci potom výsledok otočili. Zo zverencov trénera Craiga Ramsayho sa do streleckej listiny zapísali Michal Čajkovský, Peter Zuzin a Marko Daňo."Stretnutie splnilo účel. Viacerí sme dlhšie nehrali, niektorí z nás neboli pred príchodom do Pekingu aj niekoľko dní na ľade. Prvýkrát sme nastúpili takto pokope, vyskúšali si presilovky i oslabenia. Tréneri - rozhodcovia zápas zvládli,“ povedal Marko Daňo podľa olympic.sk."Bola to dobrá príležitosť na vyskúšanie si rôznych herných vecí pred začiatkom turnaja. Ukázali sa nám veci, ktoré potrebujeme zlepšiť. Mali sme podľa mňa ešte bordel v obrannom pásme, do začiatku turnaja je ešte priestor na zlepšenie. V tréningovom zápase bez riadnych rozhodcov je normálne, že nedochádza k tvrdým súbojom,“ zhodnotil mladý Šimon Nemec.O svoje dojmy zo zápasu sa podelil aj Ján Lašák, jeden z rozhodcov pondelkového prípravného súboja."Vyšlo to na mňa, že budem rozhodovať. Špeciálne situácie nám prinášajú špeciálne a nezvyčajné veci. Hodil som zo trikrát buly, častejšie ho hádzal nemecký kolega, odpískal som zopár ofsajdov a párkrát som aj poskočil, lebo som sa bál, že ma trafí letiaci puk. Čiarový rozhodca to má veľmi ťažké, keďže puk ho môže bolestivo trafiť. Nemci mali viackrát napriahnuté k nahodeniu, ale zbadali ma a podržali puk, aby ma netrafili,“ prezradil.