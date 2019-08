Olympijský šampión Chalmers sa podrobil ďalšej operácii srdca

Kyle Chalmers, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 27. augusta (TASR) - Austrálsky plavec Kyle Chalmers podstúpil ďalšiu operáciu srdca. Olympijský víťaz z krauliarskej stovky z Ria 2016 dúfa, že zákrok mu pomôže vyriešiť problémy so supraventrikulárnou tachykardiou (SVT) a bude môcť pokračovať v príprave na OH 2020 v Tokiu.Chalmers sa podrobil v poradí už tretej operácii srdca.napísal ešte pred zákrokom na instagrame.Supraventrikulárna tachykardia spôsobuje zvýšenú tepovú frekvenciu, a hoci nie je životu nebezpečná, obmedzuje pri športovej činnosti. Chalmers má problémy so srdcom od svojich 12-tich rokov. Predchádzajúce operácie absolvoval pred dvomi rokmi a prišiel pre ne o štart na MS. Na nedávnom svetovom šampionáte v juhokórejskom Gwandžu získal štyri medaily. Informáciu priniesla agentúra DPA.