VIDEO: TANK PRED ŠTADIÓNOM: Fanúšikovia CZ Belehrad motivovali hráčov

Ľudia pózujú pred vyradeným bojovým tankom bývalej juhoslovanskej armády T-55, ktorý sa nachádza pred severnou hlavnou tribúnou štadióna Rajka Mitiča v Belehrade 27. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 27. augusta (TASR) - Netradičným spôsobom sa rozhodli namotivovať futbalistov Crvenej zvezdy Belehrad pred utorkovou odvetou play off Ligy majstrov proti švajčiarskemu tímu Young Boys Bern ich ultras fanúšikovia. Pred štadiónom v srbskej metropole nechali zaparkovať autentický tank, ktorým sa bojovalo v 90-tych rokoch v občianskej vojne v bývalej Juhoslávii.Vyradený bojový tank pochádzajúci z juhoslovanskej armády vystavený pred belehradskou Marakanou vyobrazuje podľa fanúšikov ich klubový slogan. Severná časť Štadióna Rajka Mitiča je rezervovaná najvášnivejším fanúšikom Crvenej zvezdy, známym ako Delije. Ich čin vyvolal ostrú reakciu od susedného Chorvátska, ktoré bojovalo v občianskej vojne v bývalej Juhoslávii o svoju nezávislosť. Chorvátske médiá nazvali vystavenie tankua "".Srbský šampión mal v utorok šancu vybojovať si postup do skupinovej fázy Ligy majstrov 2019/2020, v prvom zápase play off uhral v Berne s Young Boys remízu 2:2. Informáciu priniesla agentúra AP.