Olympijský šampión Chris Hoy má rakovinu prostaty v poslednom štádiu. Už viem, ako zomriem, napísal v memoároch

Vo svojej vyše 10-ročnej kariére nebol Chris Hoy zvyknutý na prehry. V rokoch 2004 - 2012 získal šesť zlatých olympijských medailí v disciplínach šprint, tímový šprint, keirin a 1 km s pevným štartom. K tomu pridal od roku 2002 do 2012 aj jedenásť titulov majstra sveta.



Najúspešnejšie boli pre neho olympijské hry 2008 v Pekingu, kde si vybojoval zlaté medaily v šprinte, tímovom šprinte a keirine.



Ziskom zlata na OH 2012 v Londýne v disciplíne keirin sa stal so 6 najjagavejšími kovmi najúspešnejším športovcom britskej olympijskej histórie. O rok neskôr odišiel do športového dôchodku.





20.10.2024 (SITA.sk) - Šesťnásobný olympijský víťaz v dráhovej cyklistike Chris Hoy trpí rakovinou prostaty a tá je už v terminálnom štádiu. Znamená to, že je nevyliečiteľná.Zostávajú mu údajne dva až štyri roky života. Hoy o tom sám informoval v rozhovore pre Sunday Times, budúci mesiac by chcel zverejniť svoje memoáre.Štyridsaťosemročný Hoy predtým síce otvorene hovoril o rakovine, ale tvrdil, že sa lieči. Teraz pridal zdrvujúce podrobnosti o svojej diagnóze.Ochorenie mu zistili v septembri 2023, keď sa sťažoval na problémy s ramenom. Podrobnejšie vyšetrenie odhalilo, že mal rakovinu prostaty, ktorá sa rozšírila do ramena, bedra, panvy, chrbtice aj rebier."Tak som sa dopredu dozvedel, ako zomriem. Budú to moje najťažšie preteky, ktoré však nevyhrám," uvádza niekdajší skvelý dráhar vo svojich memoároch.