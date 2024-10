Barseghjan bude pokračovať v belasom drese. Som v Slovane šťastný, hovorí arménsky krídelník

Tigran svojimi výkonmi potvrdil kvalitu

20.10.2024 (SITA.sk) - Slovenský futbalový šampión a účastník Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava podpísal novú zmluvu s Tigranom Barseghjanom . Aktuálne najlepší strelec Niké ligy bude pokračovať v Slovane podľa novej trojročnej zmluvy do roku 2027.Tridsaťjedenročnému arménskemu krídelníkovi pôvodná zmluva vyprší na konci tohto roka. Informoval o tom ŠK Slovan Bratislava na svojom oficiálnom webe."Som nesmierne rád, že Tigran bude pokračovať v belasom drese. Svojimi výkonmi potvrdil kvalitu, ktorú sme v ňom videli pri jeho príchode. Zo začiatku ho pribrzdilo vážne zranenie, no teraz vidíme Tigrana, akého všetci v Slovane chceme mať. Patrí k našim lídrom na ihrisku i v kabíne," povedal Ivan Kmotrík ml. , generálny riaditeľ klubu."Udržanie Tigrana v Slovane patrilo medzi naše priority, a veľmi sa teším, že sme sa dohodli na novom kontrakte. Verím, že bude naďalej patriť k pilierom našej kvalitnej ofenzívy a bude nám všetkým robiť radosť svojimi gólmi i výkonmi," dodal.Barseghjan v tejto sezóne strelil už osem gólov. Zatiaľ naposledy rozhodol 173. derby medzi Trnavou a Slovanom, keď sa ako jediný hráč zapísal do listiny strelcov."Som v Slovane šťastný. Cítim sa tu dobre, či už v Slovane ako v klube, alebo v Bratislave ako takej. Aj mojej rodine sa tu páči. Chcel som pokračovať v belasom drese, a som veľmi rád, že sme sa dohodli na novej zmluve. Teším sa na ďalšie výzvy, ktoré nás čakajú," vyhlásil Tigran Barseghjan.Tigran Barseghjan prišiel do hlavného mesta Slovenska začiatkom roka 2022, gólový účet si otvoril v marci rovnakého roka pri domácom víťazstve nad Sereďou. Na jeseň 2022 ho pribrzdilo vážne zranenie v podobe zlomeniny nohy, po ktorom musel vynechať podstatnú časť ročníka.Od sezóny 2023/24 sa už zaradil medzi opory "belasých" ako v ligových, tak aj v európskych zápasoch. V uplynulom ligovom ročníku bol s 13 gólmi na delenom prvom mieste v tabuľke strelcov. Aktuálne má na konte v Niké lige už 8 presných zásahov."Vsietil náš rozhodujúci postupový gól v odvete play-off Ligy majstrov s Midtjyllandom , a zvlášť v poslednom roku pripravil fanúšikom množstvo nezabudnuteľných a krásnych momentov. Stačí si spomenúť na krásny center na víťazný gól Aleksandara Čavriča v domácom zápase s Klaksvíkom , vybojovanú penaltu pri víťazstve v Ľubľane, parádnu víťaznú strelu v početnom oslabení so Skalicou, parádne predstavenie pri víťazstve 4:0 v Žiline či nedávno dva presné zásahy pri obrate v Dunajskej Strede," napísal web ŠK Slovan Bratislava.