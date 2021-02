Olympijský šampión Ligety ukončil kariéru skôr, ako plánoval. Silné bolesti chrbta rozhodli zaňho

Lyžiar má chrbát v zlom stave

Ligety chce tráviť viac času s rodinou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.2.2021 (Webnoviny.sk) - Dvojnásobný olympijský šampión v zjazdovom lyžovaní Američan Ted Ligety napokon ukončil kariéru o šesť dní skôr, ako pôvodne plánoval. Súťažnú rozlúčku chcel uskutočniť na budúci piatok po pretekoch v obrovskom slalome v rámci prebiehajúcich majstrovstiev sveta v talianskej Cortine d'Ampezzo.Pred týmto víkendom však uňho prepukli silné bolesti chrbta a v sobotu prostredníctvom Instagramu oznámil definitívny koniec.Vyšetrenia u Ligetyho odhalili, že jeho chrbát je v takom stave, že lyžovanie by preň bolo momentálne nebezpečné. Tridsaťšesťročný rodák zo Salt Lake City tak balí kufre a odchádza domov do USA."Nadišiel čas, aby som mal opäť zdravý chrbát. Tešil som sa, že si poslednýkrát zalyžujem a potom ukončím kariéru. Bohužiaľ, môj chrbát rozhodol, že skončím trošku skôr," vyhlásil.Ligety sa rozhodol skončiť, pretože túži čo najviac času tráviť s najbližšími doma v americkom Park City - manželkou Miou, starším synom Jaxom a dvojičkami Alecom a Willom.Kariéru v SP odštartoval na domácom svahu v Park City v novembri 2003 a jeho posledným štartom v tomto seriáli bol obrovský slalom vo švajčiarskom Adelbodene v úvode januára 2021, kde sa neprebojoval do 2. kola. Videl tam však škaredý pád svojho krajana Tommyho Forda a aj to mu pomohlo v rozhodovaní.