Olympionici po príchode do Japonska nepôjdu do karantény, ale musia rátať s častým testovaním

Športovci v bublinách

Pripravili príručku Playbook

Investované miliardy dolárov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.4.2021 (Webnoviny.sk) - Organizačný výbor olympijských hier v Tokiu má v najbližších dňoch predostrieť plán, ako chce dostať do japonskej metropoly 15 400 športovcov bez toho, aby sa tým neporušili prísne protipandemické pravidlá.Olympijské hry v Tokiu sa začnú o menej než tri mesiace 23. júla a potrvajú do 8. augusta. Paralympijské hry by mali nasledovať v termíne 24. 8. - 5. 9.Číslo 15 400 je sumárny počet predpokladaného počtu účastníkov z radov športovcov na olympijských aj paralympijských hrách.Japonci momentálne bojujú s druhou vlnou pandémie koronavírusu. Na konte majú približne 10-tisíc úmrtí, ale očkovanie podstúpilo približne len jedno percento obyvateľstva 125-miliónovej krajiny.Očakáva sa, že základnou stratégiou organizátorov bude časté testovanie športovcov na dennej báze.Rovnako chcú Japonci zrušiť povinnú 14-dňovú karanténu po príchode do krajiny preto, aby sa športovci mohli od prvého dňa pripravovať na svoje olympijské súťaže.Budú sa však zdržiavať na prísne vyhradených miestach v tzv. bublinách v Olympijskej dedine v Tokijskom zálive, v dejiskách jednotlivých športových zápolení alebo plochách vyhradených na tréning."Agentúra Kjodo s odvolaním sa na nemenované zdroje uviedla, že podmienkou vstupu športovcov a členov ich tímov na územie Japonska budú dva negatívne testy na koronavírus v rozpätí 96 hodín. Tretí test absolvujú športovci krátko po príchode do krajiny a neskôr by sa mali rovnako pravidelne testovať," informovala agentúra AP.Už tento týždeň by sa mali sumárne informácie o podmienkach príchodu športovcov do Japonska objaviť v olympijskej príručke, tzv. Playbooku.V stredu by túto príručku mali obdržať stovky športovcov, o dva dni neskôr aj zástupcovia médií. Finálna verzia Playbooku bude k dispozícii v júni.Napriek všeobecne odmietavému postoju obyvateľstva a stúpajúcim počtom koronavírusovej nákazy majú Japonci eminentný záujem na tom, aby sa o rok odložené OH uskutočnili.Do dnešného dňa už investovali do podujatia približne 15 miliárd dolárov (cca 12,51 miliardy eur), pričom nezávislé audity naznačujú aj dvojnásobok tejto sumy. Až 6,7 miliardy z tejto sumy sú verejné peniaze.